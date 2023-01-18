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Сили оборони відбили атаки РФ біля 9 населених пунктів та збили ворожий літак,  – Генштаб

18 січня, 2023 середа
08:21
війна з Росією ЗСУ

17 січня Сили оборони України відбили атаки в районах 9 населених пунктів та уразили 2 пункти управління ворога

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

"6 ракетних, 3 з яких по цивільних об’єктах міст Куп’янськ та Краматорськ, а також 14 авіаційних ударів завдав противник протягом минулої доби. Також здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання авіаційних та ракетних ударів Російською Федерацією по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Так, підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

"На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається сталою. У прикордонних з Україною районах наступальних угруповань противника не виявлено. Республіка Білорусь і надалі підтримує російську збройну агресію, на її аеродромах та у повітряному просторі тривають спільні навчання авіаційного компоненту регіонального угруповання збройних сил Росії та Білорусі", - повідомили в Генштабі.

В той же час, Сили оборони України вживають заходів щодо недопущення провокаційних дій чи диверсій з боку противника, посилюється протиповітряна оборона.

Протягом минулої доби противник продовжував здійснювати артилерійські та мінометні обстріли вздовж усієї лінії зіткнення. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області; Рівне, Атинське, Іскрисківщина та Новодмитрівка Сумської області та Ветеринарне, Красне, Лук'янці, Нескучне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Рибалкине, Білий Колодязь, Нестерне, Землянки, Новомлинськ, Бологівка, Кам’янка і Дворічна на Харківщині.

Обстріли регіонів України:

На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали райони Кислівки, Берестового, Котлярівки, Вишневого, Іванівки Харківської області, а також Новоселівського, Стельмахівки та Андріївки на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв із усіх наявних наземних вогневих засобів райони населених пунктів Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва Луганської області та Терни і Ямполівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження ворожої артилерії зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з артилерії та мінометів по Вугледару, Микільських Дачах та Пречистівці Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 10 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль на Доннечині та Темирівка, Щербаки, Степове, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти продовжують терор мирного населення. Мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Антонівка та Херсон, постраждали цивільні люди.

Згідно з інформацією, через незначну кількість колаборантів, загарбники змушені завозити чиновників з російської федерації для виконання управлінських функцій окупаційного режиму на тимчасово захоплених територіях. До того ж, спостерігається нестача працівників у різних галузях, тому що місцеві жителі не бажають співпрацювати з окупантами. Тож росіяни намагаються завезти робітників із тієї ж Росії та тимчасово окупованого Криму.

"Наша авіація протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, у районі Соледару, зенітники знищили ворожий літак Су-25 окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління, а також 5 районів зосередження загарбників, склад боєприпасів, станцію РЕБ та радіолокаційну станцію", - йдеться в повідомленні.

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