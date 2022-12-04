Про це мовиться на фейсбуці Генерального штабу ЗСУ.

За добу 3 грудня авіація ЗСУ завдала 22 удари по місцях концентрації особового складу, озброєння та військової техніки росіян також. Сили оборони гатили по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Українські воїни збили літак "Су-25" окупантів та безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Захисники з українських ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління та склад боєприпасів військових РФ. Під вогнем ЗСУ також опинилися 3 райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки й один район зосередження артилерії.

Нагадаємо, станом на 3 грудня за час повномасштабної війни проти України російські окупанти втратили 90 600 осіб загиблими, 2917 танків, 280 літаків та 263 гелікоптери.

4 грудня Генштаб повідомляв, що загиблих і поранених ворогів привозять до тимчасово окупованих територій України: майже 70 поранених та понад 230 тіл - у лікарнях Донеччини та Луганщини.

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