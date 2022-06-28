Сили ППО знищили російську крилату ракету "Онікс" над Одещиною

Про це повідомили в офіційних новинах Одеси.

"Ворог вкотре атакував Одещину крилатою ракетою типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон", що розташований в тимчасово окупованому Криму", - йдеться в офіційне повідомленні ОК "Південь"

В ОК "Південь" додали, що зранку була спроба вдарити по Ізмаїльському району, але силами протиповітряної оборони ракету було знищено над морем.

Нагадуємо, що вранці 28 червня обстрілів зазнав Миколаїв, а також низка населених пунктів Миколаївської області. Унаслідок цих обстрілів загинуло щонайменще троє людей, серед них дитина.

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