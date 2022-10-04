Сили спецоперацій показали влучання снаряда росіян у свою машину
Українські бійці оприлюднили відео, на якому в їхню машину влучає ворожий снаряд
Відео опублікувала пресслужба Сил спецоперацій у телеграмі.
Зазначається, що військові дивом вижили після танкового обстрілу.
"На цих унікальних кадрах - фрагмент операції на Херсонщині, під час якої росіян було вибито з кількох населених пунктів. Оператори ССО України першими заходили в окуповані села і буквально вичавлювали із них противника", - додали у пресслужбі.
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