Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

На посилений режим несення служби від 20 лютого перейшли силові відомства та дружинники Курської області. Так звані "диверсії" губернатор очікує 23 та 24 лютого.

"Ми розуміємо, що і 23 і 24 лютого можливі терористичні прояви, диверсії, провокації", - заявив Старовойт.