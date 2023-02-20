Силовики в Курській області перейшли у посилений режим, через "можливі провокації" 24 лютого
Губернатор Роман Старовойт заявив, що силовики у Курській області РФ перейшли у посилений режим через "можливі провокації" 23 та 24 лютого
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.
На посилений режим несення служби від 20 лютого перейшли силові відомства та дружинники Курської області. Так звані "диверсії" губернатор очікує 23 та 24 лютого.
"Ми розуміємо, що і 23 і 24 лютого можливі терористичні прояви, диверсії, провокації", - заявив Старовойт.
- Міноборони РФ заявило, що Україна готує провокацію з радіоактивним "локальним зараженням місцевості", аби звинуватити у цьому російську армію.
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