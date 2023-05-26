Сім футів під кілем! Порошенко привітав всіх, хто під час великої війни долучився до будівництва бронекатера "Буча"
Дуже важливий день для зміцнення морських спроможностей українського війська – так написав Петро Порошенко про передачу на озброєння ВМС ЗСУ катера "Буча"
Це перший військовий катер, який був виготовлений і пройшов усі випробування в умовах повномасштабного вторгнення. Для того, щоб доставити робітників підприємства з-за лінії фронту, комплектуючі та паливно-мастильні матеріали, долучилась велика команда волонтерів, військових та бізнесу, пише сайт партії "ЄС".
"Героїчними зусиллями трудового колективу заводу "Кузня на Рибальському", а також всіх, хто був залучений до будівництва та введення в експлуатацію: волонтерів, добровольців і військовослужбовців, які допомагали з постачанням паливномастильних матеріалів під час напівоточення Києва, персоналу заводу, який займався постачанням комплектуючих, зокрема і з окупованих територій Херсонщини та Миколаївщини; також Міжнародного інвестиційного банку, – завдяки їх зусиллям вдалося ввести в стрій ВМС ЗСУ катер із дуже символічною для кожного з нас назвою – "Буча", – пише Порошенко у Facebook.
Він подякував всьому колективу заводу "Кузня на Рибальскому" і гендиректору підприємства Костянтину Картошкіну за те, що попри все вони продовжують будувати українські кораблі.
"Вдячний Головнокамандувачу ЗСУ Валерію Залужному, начальнику Генштабу Сергію Шапталі та командувачу ВМС України Олексію Неїжпапі – і разом з ними кожному солдату, матросу та офіцеру, які сьогодні боронять Україну", – пише Порошенко.
Катер був закладений у 2019 році. Але саме під час повномасштабного російського вторгнення на нього встановили унікальну техніку, сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника. Після цього у 2022-23 роках він пройшов заводські й державні випробування.
"Буча" захищатиме важливі обʼєкти як на воді, так і в прибережній зоні України, буде протидіяти ворожим спробам висадки десанту. Тут для цього є і гармати, і гранатомет, і кулемет, і ПТРК, розповідає Порошенко.
"Я і моя команда доклали максимум зусиль до фінансування цього красеня, який посилить нашу армію з моря. Русскій воєнний корабль, іді на…. Українському катеру "Буча" – сім футів під кілем!", – побажав Петро Порошенко.
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