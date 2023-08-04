Сирна запіканка. Варіанти приготування
Ніжна сирна запіканка – чудовий та корисний десерт. Його полюбляють дорослі та діти. Вашій увазі кілька варіантів приготування сирної запіканки
Сирна запіканка, класичний рецепт
Інгредієнти:
- сир домашній, жирний - півкілограма
- сметана – п’ять столових ложок
- яйця курячі - три штуки
- цукор - три столові ложки
- манка - дві столові
- родзинки - п’ятдесят грам
- топлене вершкове масло - одна столова ложка
- дрібка солі
- ванільний цукор - один пакетик.
Покроковий рецепт приготування класичної сирної запіканки:
- промиваємо родзинки
- замочуємо їх
- заливаємо кропом
- на двадцять хвилин відкладаємо постояти
- розігріваємо духовку до 180 градусів
- змішуємо три столові ложки сметани з манкою
- залишаємо на півгодини, щоб манка набухла
- збиваємо блендером сир
- змішуємо сметану з цукром, додаємо манку, сіль, яйця, ваніль
- збиваємо все міксером до однорідної консистенції
- додаємо родзинки
- змащуємо формочку маслом
- легенько притрушуємо манкою
- вливаємо тісто у формочку
- зверху запіканку змащуємо сметаною (дві столові ложки)
- запікаємо в духовці (при 180 градусів) близько сорока хвилин
- наша домашня класична сирна запіканка готова!
Якщо ви любитель присмак кислинки в цьому смаколику, тоді додайте в тісто одну чайну ложку цедри лимона.
Фото: gettyimages
Пишна сирна запіканка
Інгредієнти:
- сир - 500 г
- манна крупа - три столові ложки
- яйця - три штуки
- цукор - три столові ложки
- ванільний цукор - один пакетик
- розпушувач - 15 г
- родзинки чи курага (за смаком)
- дрібка солі.
Рецепт покрокового приготування пишної сирної запіканки:
- відокремлюємо жовтки від білків
- білки збиваємо міксером з дрібкою солі до консистенції пишної піни
- перемішуємо сир з манною крупою, жовтками яєць, цукром та ванільним цукром
- додаємо розпушувач
- поволі все перемішуючи, додаємо збиті в піну яєчні білки
- додаємо ізюм чи курагу (нарізану дрібно), або дрібно нарізані яблука
- додаємо цедру лимона (за смаком і бажанням)
- залишаємо суміш трохи постояти (щоб розбухла манна крупа)
- розігріваємо духовку
- змащуємо вершковим маслом форму
- викладаємо у форму нашу сирну масу
- запікаємо півгодини при температурі 180 градусів
- готову запіканку дістаємо
- даємо запіканці охолонути.
До готового смаколика ідеально підійдуть збиті вершки, варення, шоколад чи мед.
Фото: gettyimages
Проста сирна запіканка
Інгредієнти:
- три яйця
- 500 г домашнього сиру
- 60 г масла вершкового
- три столові ложки цукру
- три столові ложки манки
- три столові ложки сметани
- 10 г ванільного цукру.
Покроковий рецепт приготування простої сирної запіканки:
- розтоплюємо в каструлі вершкове масло
- додаємо цукор
- додаємо сметану
- додаємо манку
- все ретельно вимішуємо
- додаємо яйця
- ще раз вимішуємо
- додаємо сир
- додаємо ванільний цукор
- добре все збиваємо блендером до однорідної маси
- у формочку виливаємо тісто
- випікаємо годину в духовці при температурі 160 градусів.
Сирна запіканка чудово поєднується зі сметаною, згущеним молоком, медом, варенням чи сиропом.
Смачного!
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