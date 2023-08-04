Сирна запіканка, класичний рецепт

Інгредієнти:

сир домашній, жирний - півкілограма

сметана – п’ять столових ложок

яйця курячі - три штуки

цукор - три столові ложки

манка - дві столові

родзинки - п’ятдесят грам

топлене вершкове масло - одна столова ложка

дрібка солі

ванільний цукор - один пакетик.

Покроковий рецепт приготування класичної сирної запіканки:

промиваємо родзинки

замочуємо їх

заливаємо кропом

на двадцять хвилин відкладаємо постояти

розігріваємо духовку до 180 градусів

змішуємо три столові ложки сметани з манкою

залишаємо на півгодини, щоб манка набухла

збиваємо блендером сир

змішуємо сметану з цукром, додаємо манку, сіль, яйця, ваніль

збиваємо все міксером до однорідної консистенції

додаємо родзинки

змащуємо формочку маслом

легенько притрушуємо манкою

вливаємо тісто у формочку

зверху запіканку змащуємо сметаною (дві столові ложки)

запікаємо в духовці (при 180 градусів) близько сорока хвилин

наша домашня класична сирна запіканка готова!

Якщо ви любитель присмак кислинки в цьому смаколику, тоді додайте в тісто одну чайну ложку цедри лимона.

Фото: gettyimages



Пишна сирна запіканка

Інгредієнти:

сир - 500 г

манна крупа - три столові ложки

яйця - три штуки

цукор - три столові ложки

ванільний цукор - один пакетик

розпушувач - 15 г

родзинки чи курага (за смаком)

дрібка солі.

Рецепт покрокового приготування пишної сирної запіканки:

відокремлюємо жовтки від білків

білки збиваємо міксером з дрібкою солі до консистенції пишної піни

перемішуємо сир з манною крупою, жовтками яєць, цукром та ванільним цукром

додаємо розпушувач

поволі все перемішуючи, додаємо збиті в піну яєчні білки

додаємо ізюм чи курагу (нарізану дрібно), або дрібно нарізані яблука

додаємо цедру лимона (за смаком і бажанням)

залишаємо суміш трохи постояти (щоб розбухла манна крупа)

розігріваємо духовку

змащуємо вершковим маслом форму

викладаємо у форму нашу сирну масу

запікаємо півгодини при температурі 180 градусів

готову запіканку дістаємо

даємо запіканці охолонути.

До готового смаколика ідеально підійдуть збиті вершки, варення, шоколад чи мед.

Фото: gettyimages



Проста сирна запіканка

Інгредієнти:

три яйця

500 г домашнього сиру

60 г масла вершкового

три столові ложки цукру

три столові ложки манки

три столові ложки сметани

10 г ванільного цукру.



Покроковий рецепт приготування простої сирної запіканки:

розтоплюємо в каструлі вершкове масло

додаємо цукор

додаємо сметану

додаємо манку

все ретельно вимішуємо

додаємо яйця

ще раз вимішуємо

додаємо сир

додаємо ванільний цукор

добре все збиваємо блендером до однорідної маси

у формочку виливаємо тісто

випікаємо годину в духовці при температурі 160 градусів.

Сирна запіканка чудово поєднується зі сметаною, згущеним молоком, медом, варенням чи сиропом.

Смачного!