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Як вдома смачно приготувати сирні кульки в кунжуті
Сирні кульки – це апетитна закуска з вишуканим смаком до вашого столу
Смачні сирні кульки в кунжуті
Інгредієнти:
- пармезан - 200 г
- три курячих яйця
- борошно - одна склянка
- сіль (за смаком)
- приправи та спеції (за смаком)
- олія рослинна - для смаження
Покроковий рецепт приготування сирних кульок:
- натираємо твердий сир
- у тертий продукт розбиваємо три курячі яйця
- посипаємо інгредієнти сіллю
- посипаємо спеціями
- розминаємо масу вилкою
- підсипаємо борошно
- вимішуємо до однорідного стану
- формуємо із щільного сирного тіста гладкі кульки невеликого розміру
- обмакуємо кульки в невеликій кількості борошна
- розігріваємо сковорідку з великою кількістю олії
- занурюємо в олію підготовлені кульки
- смажимо продукт з усіх боків до хрусткої скоринки
- кладемо сирні кульки на паперовий рушник
- викладаємо на тарілку
- подаємо до столу.
Смачного!
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