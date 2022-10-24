Система бездушна, необхідна фахова комунікація представників підрозділів з родинами загиблих військових,- громадський діяч Нетьосов
Павло Нетьосов, громадський діяч, один з керівників волонтерських пошукових груп "На щиті", переконаний, що у кожному підрозділі має бути людина, яка фахово буде спілкуватися з родинами загиблих військовослужбовців
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Багато людей звертаються за допомогою до працівників гуманітарного проєкту "На щиті", бо система бездушна та не сприймає горе людини як сигнал, а сприймається тільки відсутність військовослужбовця у строю. Тому, у першу чергу повинна бути комунікація з родинами загиблих. На сьогодні ми намагаємося об'єднувати такі родини по підрозділах, щоб вони зверталися до командування. Зрозуміло, що у військових зараз завдавання або наступати, або тримати оборону, але ж у кожному підрозділі має бути людина, яка фахово буде спілкуватися з родинами загиблих, це дуже важливо", - зауважив громадський діяч.
Павло Нетьосов зазначив, що зараз все відбувається в автоматичному режимі, тобто приїхали, забрали тіло загиблого, потім передали по інстанціях і далі по ланцюжку до церемонії поховання.
- Раніше повідомлялося, що у підрозділах цивільно-військового співробітництва, які беруть участь у здійсненні транспортування тіл полеглих захисників України, змінили назву гуманітарного проєкту Збройних сил України "Евакуація 200" на "На щиті"
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