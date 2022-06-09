Ситуація на Донеччині та робота Госпітальєрів на передовій

Про роботу Госпітальєрів на передовій журналістка Еспресо Христина Парубій у програмі "Війна і волонтери" поспілкується із медиком Госпітальєрів Іриною Цибух.

У четвер, 9 червня, об 11:00 у програмі "Війна і волонтери" волонтерка медичного батальйону Ірина Цибух розповість про роботу медиків на передовій. Як змінилася робота медиків за час війни, як вдається рятувати поранених під обстрілами, основні потреби батальйону та ситуація на передових позиціях Сходу. Ірина Цибух повернулася із Авдіївки, тож розповість про регіон.

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