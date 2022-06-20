Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, пише Економічна правда.

За його словами, ситуація з дефіцитом пального, яка виникла через обстріли РФ інфраструктури для виробництва та зберігання пального, стабілізується ближче до осені. Це відбудеться завдяки тому, що до цього часу буде підписано довгострокові контракти із закордонними постачальниками.

"Увесь наш імпорт - з ЄС. Раніше ми використовували лише найближчі до України країни та порти в Польщі та Румунії, зараз імпортуємо з Бельгії, Нідерландів", - сказав Кубраков.

Нагадаємо, Україна планує наростити імпорт пального у 1,6 рази.

Національний банк очікує стабілізації цін на пальне, але вони залишаться високими.

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