Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.

Зеленський зауважив, що на окупованій території та в Росії поширювалися новини про роздачу російських паспортів у Херсоні та Мелітополі.

"Я подивився, кого ж у цих новинах виставили як херсонців і мелітопольців, що нібито хочуть російські паспорти. Кілька колаборантів та люди з їхнього оточення... Що ж, це більше схоже не на чергу по паспорти, а на намагання отримати квиток, щоб утекти. Дуже показово", - підсумував президент.

11 червня в окупованому Херсоні з 250 тис. людей російське громадянство прийняли 24 людини, серед них - ексмер Володимир Сальдо. 11 червня в Мелітополі колабораціоністи почали роздавати російські паспорти.