Схоже на намагання колаборантів отримати квиток, щоб утекти, - Зеленський про роздачу паспортів РФ у Херсоні та Мелітополі
Президент України Володимир Зеленський відреагував на початок роздачі російських паспортів в окупованих Херсонській та частині Запорізької області
Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.
Зеленський зауважив, що на окупованій території та в Росії поширювалися новини про роздачу російських паспортів у Херсоні та Мелітополі.
"Я подивився, кого ж у цих новинах виставили як херсонців і мелітопольців, що нібито хочуть російські паспорти. Кілька колаборантів та люди з їхнього оточення... Що ж, це більше схоже не на чергу по паспорти, а на намагання отримати квиток, щоб утекти. Дуже показово", - підсумував президент.
- 11 червня в окупованому Херсоні з 250 тис. людей російське громадянство прийняли 24 людини, серед них - ексмер Володимир Сальдо. 11 червня в Мелітополі колабораціоністи почали роздавати російські паспорти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.06
Купівля 34.06Продаж 34.94
-
EUR
Купівля 35.91Продаж 37.2
- Актуальне
- Важливе