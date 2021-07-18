Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Новини Схоже, Зеленський не заперечує проти формули Штайнмаєра. Це шокує, - Безсмертний

Схоже, Зеленський не заперечує проти формули Штайнмаєра. Це шокує, - Безсмертний

18 липня, 2021 неділя
22:55
Новини

Після того, як під час нещодавньої зустрічі в столиці Німеччини йшлося про необхідність впровадження Україною формули Штайнмаєра для врегулювання ситуації на Донбасі, від керівництва української держави, включно із президентом Володимиром Зеленським, не помітно жодної негативної реакції

На це звернув увагу політик, дипломат, член стратегічної ради Руху опору капітуляції Роман Безсмертний в програмі "Студія Захід" з Антоном Борковським на Еспресо.TV.

"Мене шокує те, що українська сторона, зачувши ось ці позиції у Берліні, не реагує на ці речі і не говорить про нейприйнятність, незаконність, неконституційність дій, які Москва продавлює через свої енергетичні механізми і в Парижі, і в Берліні", - сказав він.

Читайте також: Пропутінське лобі у Вашингтоні прагне перетворити Україну на федерацію й викликати хаос, - Піонтковський

"Озвучені речі є дуже небезпечні, оскільки, якщо на ці рельси стане Вашингтон, ви уявляєте, в що переросте ситуація на фронті?! Й ситуація протистояння між українським суспільством і українською владою?", - наголосив Безсмертний. 



Адже формула Штайнмаєра є "не легітимною", тому що "не сприймається українським суспільством", додав Роман Безсмертний.

Окрім того, наголосив політик, Москва завжди наполягає саме на своєму власному прочитанні як формули Штайнмаєра, так і кластерного підходу, не зважаючи на те, як ці пропозиції сприймає Захід та Україна.

 



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте також:
швидка
17 липня, 2021 субота
На Прикарпатті у літньому таборі масово отруїлися діти
17 липня, 2021 субота
П'яний далекобійник пішов на таран прикордонного з Білоруссю пропускного пункту
Нестор Шуфрич
16 липня, 2021 п'ятниця
Розстріл Майдану: ексберкутівець 13 разів дзвонив нардепу Шуфричу 18-20 лютого, - прокурор
Київ
+33
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.1
    Купівля 27.1
    Продаж 27.34
  • EUR
    Купівля 31.93
    Продаж 32.33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
18 липня
22:40
Вакцина Moderna
США пообіцяли продовжити надавати допомогу Україні
22:30
Ексклюзив
Статтю Путіна про "один народ" адресовано Зеленському. Мовляв, покайся, ми ж на тебе розраховували, - Фейгін
22:19
Андрій Ярмоленко
"Вест Гем" ошелешив ціною на українського футболіста Ярмоленка
21:52
У команді Безоса розповіли про останні приготування до космічного польоту мільярдера
21:35
Джуліус Ссекітолеко
У Японії знайшли записку важкоатлета, який загадково зник перед Олімпіадою
21:22
Air Canada
На борту літаків Air Canada з'явилася можливість переглядати фільми українською мовою
20:51
У Кривому Розі пацієнт вбив медбрата та втік з психлікарні
20:28
Ангела Меркель, повінь у Німеччині
Меркель розповіла про сюрреалістичні та моторошні картини після повеней у Німеччині
20:10
Sea Breeze 2021
Американські кораблі залишили Чорне море після навчань Sea Breeze
19:55
Нафталі Беннет
У Ізраїлі за порушення самоізоляції притягуватимуть до кримінальної відповідальності
19:27
Прикордонник
Напад на прикордонників на кордоні з Росією здійснили співробітники СБУ
19:15
Формула-1
Лідера загального заліку Формули-1 госпіталізували після зіткнення з головним конкурентом
18:58
Не Бастою єдиним. У Ані Лорак заплановані літні концерти в Україні
18:38
Армін Лашет
Наступнику Меркель довелося вибачатися через сміх під час промови про жертв повені у Німеччині
18:12
ООС
18 липня на фронті: російські окупанти двічі порушили режим "тиші"
17:52
коронавірус
Від COVID-19 гине більше американців, ніж від зброї, грипу та ДТП разом узятих, - Bloomberg
17:41
Ексклюзив
Василь Петрик
"Поліція намагається довести, що ґрунту, який я бачив, − нема", – справа пам'яткоохоронця Василя Петрика
17:21
Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста
Перша ракетка України Світоліна змінила прізвище
17:01
ОПЕК
Країни ОПЕК+ домовилися про збільшення видобутку нафти
16:35
Ліонель Мессі з Кубком Америки
Мессі побив рекорд Роналду в Instagram
16:09
Борис Джонсон
Прем'єр Британії Джонсон пішов на самоізоляцію
16:00
У законопроєкті про канабіс має бути чітко прописаний контроль за вирощуванням коноплі – Вечір з Миколою Княжицьким
15:45
Короліство Бельгія
Бельгія відкрила кордон для українців
15:22
Сергій Богачук (праворуч)
Українець нокаутував американського боксера у 1-му раунді
14:53
Відпочивальникам з Саудівської Аравії в Україні бракує халяльного м'яса
14:36
СБУ викликала Шойгу й Малофєєва для вручення підозр, - ЗМІ. КОПІЇ ПОВІСТОК
14:17
Щепленим "Модерною" видаватимуть міжнародний сертифікат про вакцинацію
13:55
Вакцина Moderna вперше прибула до України
13:31
На Сумщині невідомі напали на прикордонників й відібрали зброю
13:15
На Донеччині відкрився фестиваль історичних реконструкцій
13:00
Падіння дерев на Поліссі: на Київщині загинуло 2 людей, на Житомирщині перекрито автошляхи
12:30
Інтерв’ю
Віктор Пинзеник
Суспільство все одно карає популістів. Приходить час і їх притягують до відповідальності, – Віктор Пинзеник
12:28
Ексклюзив
Пропутінське лобі у Вашингтоні прагне перетворити Україну на федерацію й викликати хаос, - Піонтковський
12:00
Пандемія COVID-19 в Україні: за добу заразилося 299, померло 9. Знову лідирує Дніпро
11:40
Обстріли на фронті: учора - 13, сьогодні - вже 1
11:11
"Депутатці ДНР" відмовили в путінських виплатах на дітей: народилися в Донецьку
10:50
Повінь на заході Німеччини забрала вже 156 життів
10:30
Четверта хвиля: в Ізраїлі впроваджують домашні тести на коронавірус
10:10
У Дніпрі повісилася випускниця, що не вступила до вишу
10:05
Інтерв’ю
Головатий
Ми довели, що термін "російськомовне населення" не є юридичним, а суто політичним, – Головатий
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV