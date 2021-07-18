Схоже, Зеленський не заперечує проти формули Штайнмаєра. Це шокує, - Безсмертний
Після того, як під час нещодавньої зустрічі в столиці Німеччини йшлося про необхідність впровадження Україною формули Штайнмаєра для врегулювання ситуації на Донбасі, від керівництва української держави, включно із президентом Володимиром Зеленським, не помітно жодної негативної реакції
На це звернув увагу політик, дипломат, член стратегічної ради Руху опору капітуляції Роман Безсмертний в програмі "Студія Захід" з Антоном Борковським на Еспресо.TV.
"Мене шокує те, що українська сторона, зачувши ось ці позиції у Берліні, не реагує на ці речі і не говорить про нейприйнятність, незаконність, неконституційність дій, які Москва продавлює через свої енергетичні механізми і в Парижі, і в Берліні", - сказав він.
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"Озвучені речі є дуже небезпечні, оскільки, якщо на ці рельси стане Вашингтон, ви уявляєте, в що переросте ситуація на фронті?! Й ситуація протистояння між українським суспільством і українською владою?", - наголосив Безсмертний.
Адже формула Штайнмаєра є "не легітимною", тому що "не сприймається українським суспільством", додав Роман Безсмертний.
Окрім того, наголосив політик, Москва завжди наполягає саме на своєму власному прочитанні як формули Штайнмаєра, так і кластерного підходу, не зважаючи на те, як ці пропозиції сприймає Захід та Україна.
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