Схоже, Зеленський не заперечує проти формули Штайнмаєра. Це шокує, - Безсмертний

На це звернув увагу політик, дипломат, член стратегічної ради Руху опору капітуляції Роман Безсмертний в програмі "Студія Захід" з Антоном Борковським на Еспресо.TV.



"Мене шокує те, що українська сторона, зачувши ось ці позиції у Берліні, не реагує на ці речі і не говорить про нейприйнятність, незаконність, неконституційність дій, які Москва продавлює через свої енергетичні механізми і в Парижі, і в Берліні", - сказав він.



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"Озвучені речі є дуже небезпечні, оскільки, якщо на ці рельси стане Вашингтон, ви уявляєте, в що переросте ситуація на фронті?! Й ситуація протистояння між українським суспільством і українською владою?", - наголосив Безсмертний.







Адже формула Штайнмаєра є "не легітимною", тому що "не сприймається українським суспільством", додав Роман Безсмертний.



Окрім того, наголосив політик, Москва завжди наполягає саме на своєму власному прочитанні як формули Штайнмаєра, так і кластерного підходу, не зважаючи на те, як ці пропозиції сприймає Захід та Україна.



