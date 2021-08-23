Скорик, Ротару і Блохін: Зеленський вручив перші нагороди "Національна легенда України"
Президент Володимир Зеленський вручив перші відзнаки "Національна легенда України" сімом людям
Про це повідомляє УП.
Нагороди отримали:
"Національна легенда поезії" - Юрій Рибчинський
"Національна легенда живопису" - Іван Марчук
"Національна легенда футболу" - Олег Блохін
"Національна легенда хореографії" - Мирослав Вантух
"Національна легенда балету" - Олена Потапова
"Національна легенда музики" - Софія Ротару
Також відзнаку посмертно отримав композитор Мирослав Скорик.
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