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СКУ завдяки кампанії "Єднаймося з Україною" зібрав $18 млн доларів для оснащення українських захисників

14 квітня, 2022 четвер
21:11
війна з Росією

Кампанія "Єднаймося з Україною" (#UniteWithUkraine), яку ініціював Світовий Конґрес Українців, зібрала 18 мільйонів доларів для закупівлі нелетальної зброї та захисних засобів для українських захисників на передовій

Про це повідомляє СКУ.

Пожертвування в рамках кампанії дозволили придбати:

9500 бронежилетів;

5700 броньованих шоломів;

129 000 джгутів та ізраїльських бандажів;

2000 протигазів;

1800 IFAKS та травматологічних наборів;

76 приладів нічного та тепловізійного бачення;

25 дронів;

1 безпілотний літальний апарат.

"Оскільки Росія продовжує жорстокий наступ на Україну, кампанія має на меті озброїти якомога більше хоробрих українців необхідним спорядженням для захисту свого народу. Працюючи через свою мережу і мережу партнерів, в рамках кампанії Світовому Конгресу Українців вдалося спрямувати численні вантажі важливого спорядження по всій країні", - пишуть в організації.

Також у СКУ додають, що ці поставки є критично важливими для українських сил оборони, і потреба в спорядженні і обладнанні залишається та постійно зростатиме, доки російська агресія не буде зупинена.

"Останнє з таких відправлень було зібрано спільно з канадською благодійною організацією «Help Us Help» для забезпечення захисників 20 000 армійських джгутів; 1500 індивідуальних аптечок за стандартами НАТО; і 300 травматологічних наборів для медиків на передовій. Також через американського партнера «Nova Ukraine» було придбано і надано джгути на 200 тис. доларів США одному з українських батальйонів. За словами співголови «Nova Ukraine» Остапа Коркуна, вони здатні врятувати 9 тисяч українців", - відзначають у СКУ.

Як зазначив президент СКУ Павло Ґрод: "український народ непохитно стоїть на захисті своїх близьких, а також найдорожчих цінностей – свободи та демократії. Ми вдячні за кошти, які були зібрані, але набагато більше потрібно зібрати вже зараз. Ми повинні підтримувати захисників України, щоб зупинити воєнні злочини та геноцид, які вчиняє Росія".

Щоб допомогти кампанії "Єднаймося з Україною" захистити життя чоловіків і жінок, які борються за свободу, права та гідність людини в Україні, пожертву можна зробити за посиланням.

  • Нагадаємо, кампанія Stand Up for Ukraine зібрала понад €10 млрд євро

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