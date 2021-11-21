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"Скучив за своїми дітьми". У Варшаві 34-річний українець зайшов до школи і поцілував дівчинку

21 листопада, 2021 неділя
17:09
Світ

Громадянина України віком 34 років затримали у Варшаві (Польща) за порушення тілесної недоторканності неповнолітньої дівчинки

Він погладив дитину по голові і поцілувати її в лоб. Затриманий прийшов до школи на вулиці Цєтжевя у варшавському районі Влохи. Про це із посиланням на Dziennik.pl передає Еспресо.TV.

Слідчим чоловік пояснив, що "сумував за своїми дітьми", які лишилися в Україні.

За скоєний злочин йому загрожує до одного року позбавлення волі.

Інцидент трапився в шкільній роздягальні.


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