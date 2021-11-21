"Скучив за своїми дітьми". У Варшаві 34-річний українець зайшов до школи і поцілував дівчинку
Громадянина України віком 34 років затримали у Варшаві (Польща) за порушення тілесної недоторканності неповнолітньої дівчинки
Він погладив дитину по голові і поцілувати її в лоб. Затриманий прийшов до школи на вулиці Цєтжевя у варшавському районі Влохи. Про це із посиланням на Dziennik.pl передає Еспресо.TV.
Слідчим чоловік пояснив, що "сумував за своїми дітьми", які лишилися в Україні.
За скоєний злочин йому загрожує до одного року позбавлення волі.
Інцидент трапився в шкільній роздягальні.
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