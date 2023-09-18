Скумбрія запечена в духовці у фользі. Простий смачний рецепт
Сьогодні ми будемо запікати скумбрію за найпростішим смачним рецептом
Інгредієнти для приготування запеченої скумбрії:
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дві скумбрії
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пучок петрушки
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два зубки часнику
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рослинна олія – дві столові ложки
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лимон – шість скибочок
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лимонний сік – дві столові ложки
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сіль, перець (за смаком)
Покроковий рецепт приготування запеченої скумбрії:
Фото: Getty Images
- розморожуємо скумбрію
- ретельно її почистимо
- миємо
- витираємо
- миємо лимон
- нарізаємо тонесенькими кружальцями
- розрізаємо кружечок на дві частини
- миємо петрушку
- нарізаємо
- чистимо часник
- подрібнюємо його ножем
- на окремій тарілці змішуємо сік лимона, рослинну олію, зелень та подрібнений часник
- отриманою сумішшю фаршируємо наші скумбрії
- робимо на рибках декілька неглибоких надрізів
- у кожен з них кладемо шматочок лимона
- застеляємо деко для випічки фольгою
- викладаємо на нього рибу
- накриваємо зверху фольгою
- випікаємо пів години у розігрітій до 180 градусів духовці
- забираємо зі скумбрії верхній шар фольги
- даємо їй десять хвилин, щоб зарум’янилась.
Смачного!
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