Слідчий комітет РФ повідомив подробиці про затримання представників "українського неонацистського осередка МКУ"
У Російській Федерації розповіли деталі про затримання у Бєлгороді представників "українського неонацистського осередка МКУ"
Про це повідомляє ТАСС.
1 липня затримали 21-річного жителя Бєлгородської області, якого вважають лідером осередку. За даними Слідчого комітету РФ, наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідство зазначає, що у серпні 2019 року юнак розміщував коментарі у соцмережах, які містили заклики до екстремістської діяльності, розпалювання міжнаціональної ворожнечі за ознаками раси і віросповідання. У вересні 2019 року він розмістив коментар, який виправдовував ідеологію націонал-соцалізму.
Також хлопець, як стверджує слідство, у серпні 2020 року створив у Бєлгородській області спільноту, "ціллю якої було встановлення на території області держави з людей "білої раси", досягнути якої передбачалося шляхом вчинення насильницьких злочинів проти представників інших національностей, що іменуються "акціями прямої дії".
Крім ймовірного лідера осередку МКУ також затримали сімох "прибічників української неонацистської організації".
- Нагадаємо, що ФСБ заявила про затримання нібито прихильників "українського угруповання".
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