Слідком РФ пропонує створити "трибунал" над Україною за участі Сирії, Ірану і учасників СНД, ОДКБ, БРІКС, ШОС
Глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що РФ має створити власний "трибунал" над Україною за нібито її злочини на Донбасі
Про це Олександр Бастрикін розповів в інтерв'ю пропагандистському виданню "Російська газета".
"Створення такого трибуналу під егідою ООН в поточній перспективі вкрай сумнівно. Зазначене питання більш доречно було б опрацьовувати з російськими партнерами по таких організаціях, як СНД, ОДКБ, БРІКС, ШОС", - заявив він і додав, що до "трибуналу" повинні приєднатись "нейтральні" країни, зокрема, Сирія, Іран і Болівія.
За словами глави СК РФ, заснування суду і його статуту оформили б угодою між Росією і країнами, що входять в організації, а також "Л/ДНР".
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