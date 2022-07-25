Слідком РФ пропонує створити "трибунал" над Україною за участі Сирії, Ірану і учасників СНД, ОДКБ, БРІКС, ШОС

Про це Олександр Бастрикін розповів в інтерв'ю пропагандистському виданню "Російська газета".

"Створення такого трибуналу під егідою ООН в поточній перспективі вкрай сумнівно. Зазначене питання більш доречно було б опрацьовувати з російськими партнерами по таких організаціях, як СНД, ОДКБ, БРІКС, ШОС", - заявив він і додав, що до "трибуналу" повинні приєднатись "нейтральні" країни, зокрема, Сирія, Іран і Болівія.

За словами глави СК РФ, заснування суду і його статуту оформили б угодою між Росією і країнами, що входять в організації, а також "Л/ДНР".

Нагадаємо, Україна планує заснувати одноразовий міжнародний трибунал для суду над найвищим керівництвом російського режиму за акт агресії – зокрема і нинішнього президента Росії

Міністр оборони Олексій Резніков відвідав Харків і запропонував саме там провести трибунал над воєнними злочинцями РФ

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