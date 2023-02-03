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Партнерський матеріал

Slots City Foundation розпочав співпрацю з UA Drone School

3 лютого, 2023 п'ятниця
09:00
Новини

Допомога Фонду передбачає забезпечення нових місць для безкоштовного навчання наших військових, що вже перебувають на службі і невдовзі поїдуть на передову

 “Немає нічого важливішого за збережене людське життя,” - каже Станіслав Андрєєв, директор Фонду. “Вправне використання дронів допомагає нашій армії:  дозволяє  швидко коригувати вогонь артилерії,  підвищує ефективність ураження і зберігає життя наших захисників. Нове партнерство Фонду - це  логічне продовження роботи наших волонтерів, які допомагають захисникам з початку повномасштабного вторгнення”.

UA Drone School - це проєкт громадської організації ГО "Advanced Defence", який був започаткований у квітні 2022, у відповідь на виклики російської агресії проти України. Школа проводить навчання і для військових, і для цивільних. Для військових це навчання безплатне, зокрема завдяки співпраці з Фондом.

UA Drone School є частиною державного проєкту «Армія дронів», що дозволяє хлопцям і дівчатам після навчання приєднуватися до аеророзвідки. Від початку існування школі вже вдалось підготувати понад 400 військових, і це тільки у базовому курсі керування цивільними дронами. Крім нього, у школи є курс керування швидкісним FPV дроном та інші напрямки роботи.

Фонд Slots City Foundation у березні 2022 року  переорієнтував свою роботу на допомогу армії. За цей час разом з волонтерами та однодумцями Фонд передав 104 передачі на фронт, серед яких – 30 автомобілів, в тому числі броньовані розвідувально-дозорні машини та вантажівки, 19 дронів, 9 тепловізорів, 7 генераторів, а також інше обладнання, спорядження та одяг для бійців. Крім передач на фронт, волонтери допомагають із медичним забезпеченням пораненим.
Суспільство
війна з Росією
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