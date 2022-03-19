Словаччина зможе поставити Україні системи ППО С-300 через 3-4 тижні, - Ягун
Генерал-майор СБУ Віктор Ягун вважає, що Словаччина зможе передати України радянські системи ППО тільки через 3-4 тижні
Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV
“Анонсована передача Словаччиною України радянських систем ППО С-300 буде реалізована не реалізована як мінімум через три тижні. На жаль, така от ситуація. Оскільки, вимога Словаччини полягає в заміні систем С-300 на американські Patriot. Американські системи потрібно обслуговувати. За три тижні точно ніхто не зможе підготувати словацьких військовослужбовців. Це мають бути військовослужбовці з інших країн. Цей процес дуже затяжний.” - пояснив Ягун.
Ягун наголосив, що варіант з тим, щоб забрати дивізіони з інших регіонів України, щоб захистити Південь та Схід України є також небезпечним, адже вся територія України знаходиться під прицілом РФ.
“Я вважаю, що знімати комплекси, або дивізіони з інших регіонів України, щоб поставити їх ближче до лінії фронту теж є небезпечним. Вся територія України обстрілюється з Росії. Ви знаєте, що агресор заявив про те, що вони вперше використали бойове застосування ракети “Кинджал”. За їхніми твердженнями їх використали по складу боєпррипасів в Делятині Івано-Франківської області. Цю ракету можна випускати з літака за 2000 км від цілі. Вони вже перейшли на такі комплекси, які ми вважали, що не будуть залучені в цій війні.” - пояснив Ягун
- Нагадаємо, 19 березня стало відомо, що Нідерланди та Німеччина на прохання НАТО поставлять Словаччині американські зенітні ракетні комплекси Patriot замість її систем ППО С-300, які передаються Україні.
- Словаччина попередньо погодилася надати Україні єдину систему протиповітряної оборони С-300 радянських часів для захисту від російських авіаударів.
- Міноборони РФ вперше заявило про застосування гіперзвукових ракет комплексу "Кинжал" для знищення начебто підземного військового складу на заході України.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.39
- Актуальне
- Важливе