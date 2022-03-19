Словаччина зможе поставити Україні системи ППО С-300 через 3-4 тижні, - Ягун

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV



“Анонсована передача Словаччиною України радянських систем ППО С-300 буде реалізована не реалізована як мінімум через три тижні. На жаль, така от ситуація. Оскільки, вимога Словаччини полягає в заміні систем С-300 на американські Patriot. Американські системи потрібно обслуговувати. За три тижні точно ніхто не зможе підготувати словацьких військовослужбовців. Це мають бути військовослужбовці з інших країн. Цей процес дуже затяжний.” - пояснив Ягун.



Ягун наголосив, що варіант з тим, щоб забрати дивізіони з інших регіонів України, щоб захистити Південь та Схід України є також небезпечним, адже вся територія України знаходиться під прицілом РФ.



“Я вважаю, що знімати комплекси, або дивізіони з інших регіонів України, щоб поставити їх ближче до лінії фронту теж є небезпечним. Вся територія України обстрілюється з Росії. Ви знаєте, що агресор заявив про те, що вони вперше використали бойове застосування ракети “Кинджал”. За їхніми твердженнями їх використали по складу боєпррипасів в Делятині Івано-Франківської області. Цю ракету можна випускати з літака за 2000 км від цілі. Вони вже перейшли на такі комплекси, які ми вважали, що не будуть залучені в цій війні.” - пояснив Ягун

Нагадаємо, 19 березня стало відомо, що Нідерланди та Німеччина на прохання НАТО поставлять Словаччині американські зенітні ракетні комплекси Patriot замість її систем ППО С-300, які передаються Україні.

Словаччина попередньо погодилася надати Україні єдину систему протиповітряної оборони С-300 радянських часів для захисту від російських авіаударів.

Міноборони РФ вперше заявило про застосування гіперзвукових ракет комплексу "Кинжал" для знищення начебто підземного військового складу на заході України.