"Слуги" у Раді стали ще більш залежними від "За майбутнє" і "Довіри", – КВУ

Упродовж останніх місяців (1 вересня – 10 листопада) спостерігається збільшення залежності монобільшості від підтримки депутатських груп "Довіра" та "За майбутнє". Про це повідомляє громадська організація "Комітет виборців України" (КВУ).



"Станом на сьогодні основним союзником "Слуги народу" в Раді є депутати групи "Довіра", однак й депутати групи "За майбутнє" також часто надають підтримку монобільшості", – йдеться у повідомленні.



Як зазначається, за період із 1 вересня по 10 листопада Верховна Рада ухвалила 137 законодавчих актів. І лише за 20 з них депутати монобільшості самостійно забезпечили 226 голосів. В середньому за ці законодавчі акти голосували 217 депутатів "Слуги народу".



У КВУ зазначають, що головним союзником фракції "Слуга народу" щодо підтримки законопроектів є депутатська група "Довіра" – у середньому "за" голосували 15 депутатів групи із 20.



"Це найвищий рівень підтримки рішень Ради, який демонструє група "Довіра" з моменту свого створення в грудні 2019 року", – додають в організації.



Своєю чергою депутати групи "За майбутнє" підтримують провладну фракцію дещо рідше – в середньому голосують "за" 48% депутатів), однак майже в усіх критичних для влади питаннях депутати групи голосують в унісон із монобільшістю.



"Зокрема, це проявилося під час голосування в другому читанні за так званий "закон про олігархів" (18 із 22 депутатів групи "за"), у голосуванні за кадрові питання (призначення міністра з питань окупованих територій – 14 "за", міністра економіки – 13 "за", міністра стратегічних галузей – 14 "за", міністра оборони – 16 "за")", - зазначають у КВУ.



Натомість упродовж останніх місяців знизилася підтримка рішень Ради з боку всіх фракцій Верховної Ради. Як і раніше, найчастіше підтримують ухвалені рішення депутати "Голосу", однак їх підтримка ініціатив влади в останні місяці знизилася. Наразі "за" голосують в середньому 51% депутатів фракції (рік тому цей показник становив 65%). Також, як правило, голосують "за" 44% депутатів "Європейської Солідарності" (рік тому 62%).



Депутати ВО "Батьківщина", попри те, що час від часу підтримують резонансні ініціативи влади (до прикладу, щодо відставки Д. Разумкова), в середньому не демонструють високих показників голосувань (як правило, "за" голосують 38% депутатів фракції). Як і раніше, майже не голосують "за" депутати "Опозиційної платформи – За життя" - їх рівень підтримки рішень Ради складає 12%.