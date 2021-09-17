Служба зовнішньої розвідки подала апеляцію на рішення про поновлення Семочка

Про це йдеться у відповіді СЗР на запит РБК-Україна.

Розвідка заявила, що суди не досліджували питання законності Семочка на посаду.



"Неповне з'ясування обставин справи судом є підставою, яка унеможливлює виконання рішення в частині поновлення Семочка С.О. на посаді та виплати йому грошового забезпечення за час вимушеного прогулу", - сказано у відповіді.

Крім того, СЗР повідомляє, що посада вже укомпектована.

Служба зовнішньої розвідки подала апеляційну скаргу на рішення суду про відновлення Семочка.

Експерший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко виграв суд про своє поновлення на роботі.