Служба зовнішньої розвідки подала апеляцію на рішення про поновлення Семочка
Служба зовнішньої розвідки оскаржила рішення про поновлення Сергія Семочка на посаді першого заступника голови служби
Про це йдеться у відповіді СЗР на запит РБК-Україна.
Розвідка заявила, що суди не досліджували питання законності Семочка на посаду.
"Неповне з'ясування обставин справи судом є підставою, яка унеможливлює виконання рішення в частині поновлення Семочка С.О. на посаді та виплати йому грошового забезпечення за час вимушеного прогулу", - сказано у відповіді.
Крім того, СЗР повідомляє, що посада вже укомпектована.
Служба зовнішньої розвідки подала апеляційну скаргу на рішення суду про відновлення Семочка.
- Експерший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко виграв суд про своє поновлення на роботі.
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