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Головна Кримінал Смерть українки в польському хостелі: прокурор озвучив робочі версії слідства

Смерть українки в польському хостелі: прокурор озвучив робочі версії слідства

13 жовтня, 2021 середа
14:14
Кримінал

Польські правоохоронці розслідують смерть 51-річної громадянки України у хостелі міста Стараховіце, розглядаючи кілька версій

Про це повідомив заступник районного прокурора прокуратури у м. Стараховіце Кшиштоф Груднєвський, передає "Укрінформ".

Прокурор назвав робочими версіями слідства смерть із природних причин, побиття, що спричинило смерть, а також цілеспрямоване вбивство.

Водночас останні версії чиновник назвав малоймовірними, оскільки на тілі померлої немає слідів насильницької смерті.

"Ми розглядаємо різні версії. Зараз ми ще не знаємо, чи до смерті причетні інші особи, оскільки така ймовірність усе ще є", - сказав Груднєвський.

За словами прокурора, наразі правоохоронці очікують на результати розтину тіла померлої і тоді визначатимуть, як діяти далі.

Чиновник додав, що вважає справу "заплутаною", оскільки немає свідків, які розповіли би, де жінка працювала і що робила напередодні смерті, а тому доведеться опитати велику кількість людей.

"Ми перевіряємо, де працювала жінка. Одні стверджують, що вона донедавна працювала, інші кажуть, що вона взагалі ніде не працювала. Відомо, лише, що вона оплатила проживання в хостелі до кінця місяця", - сказав Груднєвський.

Прокуратура наразі встановлює контакт з родиною померлої і вирішуватиме, коли і як тіло передадуть для перевезення в Україну. За словами прокурора, до кінця тижня має бути підготовлено повну документацію щодо причин смерті жінки.

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