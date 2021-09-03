Смерть українця в Польщі: Україна направить ноту, - Дещиця
Посольство України найближчими днями направить до Міністерства закордонних справ Польщі ноту щодо смерті 25-річного українця Дмитра Никифоренка після його затримання поліцейськими
Про це повідомляє "Укрінформ".
"Ми готуємо і найближчим часом направимо ноту з проханням про проведення неупередженого і швидкого слідства, притягнення причетних осіб до відповідальності та інформування української сторони про цю подію", - повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.
При цьому він додав, що справа перебуває на контролі українських дипломатичних органів, зокрема Генерального консульства України в Кракові.
Нагадаємо, що у Вроцлаві після затримання поліцією і перевезення до витверезника 30 липня помер 25-річний Дмитро Никифоренко з Немирова Вінницької області. За даними видання Gazeta Wyborcza, яка отримала доступ до даних відеомоніторингу із затримання українця, польські поліцейські застосували до чоловіка неадекватну до ситуації фізичну силу, що і стало причиною смерті хлопця.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.83
Купівля 26.83Продаж 27.07
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.14
- Актуальне
- Важливе