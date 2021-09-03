Смерть українця в Польщі: Україна направить ноту, - Дещиця

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Ми готуємо і найближчим часом направимо ноту з проханням про проведення неупередженого і швидкого слідства, притягнення причетних осіб до відповідальності та інформування української сторони про цю подію", - повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

При цьому він додав, що справа перебуває на контролі українських дипломатичних органів, зокрема Генерального консульства України в Кракові.



Нагадаємо, що у Вроцлаві після затримання поліцією і перевезення до витверезника 30 липня помер 25-річний Дмитро Никифоренко з Немирова Вінницької області. За даними видання Gazeta Wyborcza, яка отримала доступ до даних відеомоніторингу із затримання українця, польські поліцейські застосували до чоловіка неадекватну до ситуації фізичну силу, що і стало причиною смерті хлопця.