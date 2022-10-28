Собор Кримської єпархії ПЦУ в Сімферополі передали у власність України

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Рішення дає можливість захистити порушені права громади Православної церкви України на Кримському півострові. Собор буде переданий у безоплатне користування Кримської єпархії ПЦУ, а після деокупації півострова - повернеться у власність церкви", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідна постанова була розроблена Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Вона стала відповіддю на дії окупаційної влади російської федерації щодо "передання" вказаного майнового комплексу у власність її незаконних органів.

Відомо, що урядова постанова була ухвалена на виконання постанови Верховної Ради “Про деякі питання захисту права на свободу світогляду та віросповідання вірян Кримської єпархії Української православної церкви (Православної церкви України) та збереження приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги”.

28 жовтня очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що умови реінтеграції Криму треба закладати до звільнення, бо на півострові незаконно оселилося майже 1 млн росіян.

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