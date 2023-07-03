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Софія Федина після суду щодо Алєксєєва: це не має нічого спільного із законністю та правосуддям

3 липня, 2023 понедiлок
19:44
Новини Софія Федина

Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Софія Федина після засідання суду щодо обрання запобіжного заходу Сергію Алєксєєву сказала журналістам, що влада вкотре продемонструвала: вона керується принципом "чужим – закон, своїм – все"

"От, наприклад, є депутат Кузьміних, "слуга народу", його 10 травня затримали за те, що він нібито взяв хабар у понад півмільйона гривень. Я нагадаю, це було на медичних закупівлях. Знаєте, яку йому заставу призначили? 49 тисяч 600 гривень. У нас так само є двоє "слуг народу", які вбили людей у ДТП – їм взагалі нічого не призначили. Трухіну, який "тихенько піду в ліс", який спричинив ДТП, був п’яний, підкупляв слідство, тікав від судочинства – у нього так само була застава 49 тисяч 620 гривень. Тобто ми бачимо. наскільки упереджене ставлення", – зазначила Софія Федина.

"Сьогодні в суді звучало дуже багато моментів, які розходяться з законом. Кілька прикладів – "підозрюваний" ставав і "свідком", і "потерпілим", залежно від сторінки цієї справи. Фігурант, який начебто не спілкується ані українською, ані московською мовою, раптово почав писати доповідні, скарги і заяви на ім’я слідчого, чи ДБРівця, чи судді чистою московською мовою. Раптово у нас з’являлися стенограми числом, яке на 5-7 днів випереджувало самі слідчі дії, які мали відбуватися", – перелічила депутатка.

"Адвокат Алєксєєва вказував конкретні сторінки, конкретні абзаци, конкретні факти, суддя не зафіксував нічого і половину засідання. На моє особисте враження, просто дрімав. Під час засідання було дуже багато охорони, а перед самим винесенням рішення під’їхав автозак. Тобто по суті із самого ранку знали яке буде рішення. Що це має спільного з правосуддям як таким?" – обурилася Федина.

Вона також зазначила, що судове засідання навмисно затягувалось, щоб адвокати не змогли внести заставу сьогодні: «спеціально тягнулося це засідання, рішення, перерви, щоб досягнути шостої години вечора, коли банки уже не працюють і немає можливості сьогодні внести заставу. Вже було сплановане маски-шоу, яке будуть показувати по "єдиному марафону", – наголошує Федина.

Вона також повідомила, що адвокати подаватимуть апеляцію на рішення суду. 

"Я сказала і слідчим, і працівникам суду: скільки б вони не служили режиму, воно все одно їм вернеться, і їхнім власним дітям. Але те, що сьогодні відбувалося, з правосуддям не має абсолютно нічого спільного", – говорить Федина.

  • Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід депутату від партії "Європейська Солідарність" Сергію Алєксєєву та відправив його під варту на 60 діб
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