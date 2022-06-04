Сьогодні ми не говоримо про газову блокаду РФ, - єврокомісар
Європейська комісія не розглядає можливість введення ембарго для російського газу
Про це заявив єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні у інтерв'ю виданню La Stampa, передає РБК-Україна.
На його думку, шість пакетів санкцій ЄС здійснить руйнівний вплив на РФ.
"Офіційна позиція Єврокомісії полягає в тому, що ніякі санкції не виключені. На сьогодні ми не говоримо про газову блокаду. Питання полягає в тому, щоб вдарити по Росії, але так, щоб не завдати занадто великої шкоди нам", - заявив він.
- Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що ЄС не включатиме ембарго на постачання російського газу до сьомого пакета санкцій.
- У Міністерстві закордонних справ Польщі повідомили, що Євросоюз вже приступив до роботи над новим - сьомим пакетом санкцій проти Росії.
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