Про це заявив єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні у інтерв'ю виданню La Stampa, передає РБК-Україна.

На його думку, шість пакетів санкцій ЄС здійснить руйнівний вплив на РФ.

"Офіційна позиція Єврокомісії полягає в тому, що ніякі санкції не виключені. На сьогодні ми не говоримо про газову блокаду. Питання полягає в тому, щоб вдарити по Росії, але так, щоб не завдати занадто великої шкоди нам", - заявив він.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що ЄС не включатиме ембарго на постачання російського газу до сьомого пакета санкцій.

У Міністерстві закордонних справ Польщі повідомили, що Євросоюз вже приступив до роботи над новим - сьомим пакетом санкцій проти Росії.