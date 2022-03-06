Сьогодні – Прощена неділя. Але ми не пробачимо сотні й сотні жертв, - Зеленський про російських окупантів
Президент України Володимир Зеленський звернувся до російських окупантів і заявив, що наша країна ніколи не пробачить Росії сотні жертв
Про це президент України сказав у своєму зверненні.
Зеленський наголосив, що сьогодні Прощена неділя, але Україна ніколи не пробачить Росії того, що ми переживаємо зараз.
"Сьогодні Прощена неділя. День, коли ми завжди просили пробачення один в одного, у всіх людей, у Бога. Але сьогодні, здається, багато хто не згадав взагалі про цей день. Не згадав обов’язкові слова "пробач мені" і обов’язкову відповідь "Бог пробачить і я пробачаю". Здається, ці слова втратили сьогодні сенс, принаймні частково. Після всього, що ми пережили", - сказав президент.
За словами Зеленського, на окупантів чекає не прощений, а судний день.
"Ми не пробачимо розстріляних житлових будинків, не пробачимо ракети, яку наша ППО збила сьогодні над Охматдитом, і ще більше 500 інших таких ракет, які вдарили по нашій землі, по наших людях, дітях. Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей, руйнацію інфраструктури, сотні жертв, тисячі й тисячі страждань, і Бог не пробачить – ні сьогодні, ні завтра, ніколи. І замість прощеного буде судний день, я впевнений в цьому", - заявив президент України Володимир Зеленський.
- 6 березня президент України Володимир Зеленський нагородив шість міст відзнакою "Місто-Герой".
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