Сьогодні – Прощена неділя. Але ми не пробачимо сотні й сотні жертв, - Зеленський про російських окупантів

Про це президент України сказав у своєму зверненні.



Зеленський наголосив, що сьогодні Прощена неділя, але Україна ніколи не пробачить Росії того, що ми переживаємо зараз.



"Сьогодні Прощена неділя. День, коли ми завжди просили пробачення один в одного, у всіх людей, у Бога. Але сьогодні, здається, багато хто не згадав взагалі про цей день. Не згадав обов’язкові слова "пробач мені" і обов’язкову відповідь "Бог пробачить і я пробачаю". Здається, ці слова втратили сьогодні сенс, принаймні частково. Після всього, що ми пережили", - сказав президент.



За словами Зеленського, на окупантів чекає не прощений, а судний день.



"Ми не пробачимо розстріляних житлових будинків, не пробачимо ракети, яку наша ППО збила сьогодні над Охматдитом, і ще більше 500 інших таких ракет, які вдарили по нашій землі, по наших людях, дітях. Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей, руйнацію інфраструктури, сотні жертв, тисячі й тисячі страждань, і Бог не пробачить – ні сьогодні, ні завтра, ніколи. І замість прощеного буде судний день, я впевнений в цьому", - заявив президент України Володимир Зеленський.



6 березня президент України Володимир Зеленський нагородив шість міст відзнакою "Місто-Герой".