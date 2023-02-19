Про це нагадує український парламент.

"У 1992 році Верховна Рада затвердила цей символ своєю постановою на державному рівні - золотий Тризуб на синьому щиті", - зазначається у повідомленні.

Постанова називалася "Про Державний герб України", мала номер 2137-XII й була підписана тогочасним спікером парламенту Іваном Плющем.

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"Затвердити тризуб як малий герб України, вважаючи його головним елементом великого герба України", - йшлося у документі.

Після цього зображення тризуба з'явилося на печатках органів державної влади і місцевого самоуправління, грошових знаках та поштових марках, службових посвідченнях, штампах, бланках державних установ з "обов'язковим додержанням пропорцій зображення герба", затвердженого у додатку до цієї постанови, прийнятої 19 лютого 1992 року.