Сьогодні врятовано 35 тисяч людей. Завтра готуємо ще 6 гуманітарних коридорів, - Зеленський
Робота над забезпеченням евакуації мирних мешканців триває.
Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України, інформує Еспресо.TV
"Сьогодні нам вдалося організувати роботу трьох гуманітарних коридорів. З Сум, Енергодару та містечок Київської області. Загалом було врятовано близько 35 тисяч людей. Завтра продовжимо, готуємо шість коридорів, молимося, щоби вдалося вивезти людей з Маріуполя, Ізюму, Волновахи й інших міст та містечок. Вивезти у безпечні міста вільної України", - зазначив Володимир Зеленський.
Також він висловив впевненість, що кожен українець, чиєї допомоги ці люди потребують, зробить все можливе, щоби вони відчували належне піклування, поки не зможуть повернутися додому.
- Нагадаємо, 9 березня, гуманітарні коридори мали відкритись з дев'яти міст, що перебувають під обстрілами.
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