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Головна Культура Соломія Чубай та ГО "Львівський Культурний Центр" реалізовують проєкт "POETY. Діалог поколінь"

Соломія Чубай та ГО "Львівський Культурний Центр" реалізовують проєкт "POETY. Діалог поколінь"

22 вересня, 2021 середа
16:23
Культура Соломія Чубай

"POETY. Діалог поколінь" – музично-літературний проєкт, присвячений тому, аби про постаті українських письменників-класиків Юрія Клена, Дніпрову Чайку, Лесю Українку, Івана Франка, Миколу Вінграновського, Павла Тичину та Грицька Чубая заговорили по-новому

Проєкт складається із 7 відеодискусій освітнього характеру та запису унікального музичного альбому POETY. Діалог поколінь, а також концерту-презентації альбому 8 жовтня. 

Учасниками відеодискусій стали визначні поети сучасності. За модерації літературознавців українські поети різних поколінь обговорюють те, як вони бачать поетів класиків. Постать Дніпрової Чайки розкривається у розмові Олени Гусейнової та Анатолія Дністрового за модерації Богдани Неборак. Про Івана Франка, у його ж домі, говорять Юрій Андрухович, Дарій Лажневський та Богдан Тихолоз. Про Миколу Вінграновського та його вплив на українську літературу міркують Юрко Іздрик та Григорій Семенчук, модератор – Микола Рябчук.

8 жовтня поезія зазвучить. Соломія Чубай та музиканти Ігор Гнидин – барабани, Олександр Главацький – гітара, Андрій Кохан – бас-гітара, Том Луголообі – клавіші та симфонічний оркестр "INSO-Lviv" в супроводі відео-арту з фільмів за участі Івана Миколайчука та Богдана Ступки від художника Олексія Хорошка. Концерт о 19:30 у Львові, у Ennio Event Square (вул. Джерельна, 22). Квитки вже доступні за реєстрацією.

Проєкт реалізується за підтримки Українського Культурного Фонду.  

Соломія Чубай
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