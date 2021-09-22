Соломія Чубай та ГО "Львівський Культурний Центр" реалізовують проєкт "POETY. Діалог поколінь"

Проєкт складається із 7 відеодискусій освітнього характеру та запису унікального музичного альбому POETY. Діалог поколінь, а також концерту-презентації альбому 8 жовтня.



Учасниками відеодискусій стали визначні поети сучасності. За модерації літературознавців українські поети різних поколінь обговорюють те, як вони бачать поетів класиків. Постать Дніпрової Чайки розкривається у розмові Олени Гусейнової та Анатолія Дністрового за модерації Богдани Неборак. Про Івана Франка, у його ж домі, говорять Юрій Андрухович, Дарій Лажневський та Богдан Тихолоз. Про Миколу Вінграновського та його вплив на українську літературу міркують Юрко Іздрик та Григорій Семенчук, модератор – Микола Рябчук.



8 жовтня поезія зазвучить. Соломія Чубай та музиканти Ігор Гнидин – барабани, Олександр Главацький – гітара, Андрій Кохан – бас-гітара, Том Луголообі – клавіші та симфонічний оркестр "INSO-Lviv" в супроводі відео-арту з фільмів за участі Івана Миколайчука та Богдана Ступки від художника Олексія Хорошка. Концерт о 19:30 у Львові, у Ennio Event Square (вул. Джерельна, 22). Квитки вже доступні за реєстрацією.



Проєкт реалізується за підтримки Українського Культурного Фонду.



