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Солянка класична та на швидку руку. Покрокове приготування

6 вересня, 2023 середа
21:06
рецепти солянка

Солянка – це густий м'ясний суп, що готується на бульйоні з гострими приправами. До складу солянки входять оливки чи маслини, які можна заміняти каперсами

Простий класичний рецепт солянки м’ясної збірної

Інгредієнти:

  • яловичина – 400г
  • чотири сосиски
  • варена ковбаса – 200г
  • три солоні огірки
  • шинка – 200г
  • одна цибуля ріпчаста
  • одна пучка петрушки
  • одна банка маслин без кісточок
  • томатна паста – дві столові ложки
  • сіль, перець чорний (за смаком)

Покроковий рецепт приготування:

солянка

Фото: gettyimages

  • варимо з яловичини бульйон
  • додаємо лавровий лист
  • додаємо чорний перець
  • нарізаємо м'ясо з бульйону
  • нарізаємо сосиски
  • нарізаємо ковбасу
  • нарізаємо шинку
  • дрібно нарізаємо і тушкуємо десять хвилин з томатною пастою цибулю, огірки і петрушку
  • кладемо в бульйон тушковану суміш
  • варимо десять хвилин
  • додаємо м'ясо
  • додаємо сосиски
  • додаємо шинку
  • додаємо ковбасу
  • варимо до закипання
  • вливаємо в солянку маслини разом з розсолом
  • доводимо до кипіння
  • вимикаємо
  • подаємо на стіл зі сметаною та скибочкою лимона.

Солянка на швидку руку

солянка

Фото: gettyimages

 

Інгредієнти:

  • одна картоплина
  • одна морква
  • одна цибуля ріпчаста
  • чотири солоні огірки
  • томатний сік – 1л
  • дві сосиски
  • спеції (за смаком)
  • копченості (за смаком)
  • зелень (за смаком)
  • дрібно пошаткований часник (за смаком)

Покроковий рецепт приготування:

  • чистимо всі овочі
  • кладемо в каструлю картоплю кубиками
  • додаємо копченості дрібними кубиками
  • додаємо сосиски кружальцями
  • натираємо солоні огірки на крупній тертці прямо в каструлю
  • заливаємо томатним соком
  • ставимо варитися
  • на сковороду викладаємо моркву, натерту на крупній тертці
  • додаємо цибулю, дрібно нарізану
  • обсмажуємо на рослинній олії
  • додаємо дрібно порізану зелень
  • обсмажуємо ще три хвилини
  • як тільки звариться картопля, доливаємо до повної каструлі киплячої води
  • додаємо обсмажені цибулю з морквою та зеленню
  • доводимо до кипіння
  • додаємо дрібно порубаний часник
  • додаємо спеції
  • солимо за смаком
  • даємо покипіти ще п’ять хвилин
  • подаємо зі сметаною, скибочкою лимону, маслинами.

Смачного!

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