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Солянка класична та на швидку руку. Покрокове приготування
Солянка – це густий м'ясний суп, що готується на бульйоні з гострими приправами. До складу солянки входять оливки чи маслини, які можна заміняти каперсами
Простий класичний рецепт солянки м’ясної збірної
Інгредієнти:
- яловичина – 400г
- чотири сосиски
- варена ковбаса – 200г
- три солоні огірки
- шинка – 200г
- одна цибуля ріпчаста
- одна пучка петрушки
- одна банка маслин без кісточок
- томатна паста – дві столові ложки
- сіль, перець чорний (за смаком)
Покроковий рецепт приготування:
Фото: gettyimages
- варимо з яловичини бульйон
- додаємо лавровий лист
- додаємо чорний перець
- нарізаємо м'ясо з бульйону
- нарізаємо сосиски
- нарізаємо ковбасу
- нарізаємо шинку
- дрібно нарізаємо і тушкуємо десять хвилин з томатною пастою цибулю, огірки і петрушку
- кладемо в бульйон тушковану суміш
- варимо десять хвилин
- додаємо м'ясо
- додаємо сосиски
- додаємо шинку
- додаємо ковбасу
- варимо до закипання
- вливаємо в солянку маслини разом з розсолом
- доводимо до кипіння
- вимикаємо
- подаємо на стіл зі сметаною та скибочкою лимона.
Солянка на швидку руку
Фото: gettyimages
Інгредієнти:
- одна картоплина
- одна морква
- одна цибуля ріпчаста
- чотири солоні огірки
- томатний сік – 1л
- дві сосиски
- спеції (за смаком)
- копченості (за смаком)
- зелень (за смаком)
- дрібно пошаткований часник (за смаком)
Покроковий рецепт приготування:
- чистимо всі овочі
- кладемо в каструлю картоплю кубиками
- додаємо копченості дрібними кубиками
- додаємо сосиски кружальцями
- натираємо солоні огірки на крупній тертці прямо в каструлю
- заливаємо томатним соком
- ставимо варитися
- на сковороду викладаємо моркву, натерту на крупній тертці
- додаємо цибулю, дрібно нарізану
- обсмажуємо на рослинній олії
- додаємо дрібно порізану зелень
- обсмажуємо ще три хвилини
- як тільки звариться картопля, доливаємо до повної каструлі киплячої води
- додаємо обсмажені цибулю з морквою та зеленню
- доводимо до кипіння
- додаємо дрібно порубаний часник
- додаємо спеції
- солимо за смаком
- даємо покипіти ще п’ять хвилин
- подаємо зі сметаною, скибочкою лимону, маслинами.
Смачного!
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