Сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії - ні про що, як і шостий, - економічний експерт Клочок

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Головним завданням санкційного пакета Європейського Союзу проти Росії було припинити російську агресію проти України. Цього не сталось. Давайте не будемо себе дурити. За період повномасштабного вторгнення Росії до України ЄС сплатив майже $70 млрд за російський газ та нафту. Тому всі ці розмови щодо сьомого санкційного пакета просто пусті слова. Щодо восьмого пакета санкцій, то дискусії ще триватимуть. А от сьомий пакет санкцій - ні про що, як і шостий", - переконаний Клочок

Економічний експерт також наголосив, що питання Північного потоку-2 ще не закрите остаточно.

"Питання Північного потоку-2 ще остаточно не закрите. Теж саме стосується і повернення турбіни Канадою. Парламентарі Канади різко засудили рішення уряду повернути турбіни до Північного потоку-2 в Німеччину. На мою думку, премʼєр-міністр Канади Трюдо повівся, як негідник. Тут навіть слова не буду підбирати. Оскільки саме він допустив ухвалення цього рішення. Цього не можна було робити в жодному випадку. Тим більше, що Росія і так сказала, що ніякого газу в Європу не буде постачати", - додав він.

10 липня канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав рішення Канади відремонтувати турбіну для "Північного потоку". Таким чином країна зробила санкційний виняток для Газпрому.

Єврокомісія 15 липня оприлюднила проєкт сьомого пакета санкцій проти Росії за вторгнення в Україну.

17 липня Володимир Зеленський у твітері подякував Джастіну Трюдо за підтримку України, однак дорікнув прем’єру Канади за рішення щодо турбіни для "Північного потоку"

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