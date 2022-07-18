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Головна війна з Росією Сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії - ні про що, як і шостий, - економічний експерт Клочок

Сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії - ні про що, як і шостий, - економічний експерт Клочок

18 липня, 2022 понедiлок
11:24
війна з Росією Санкції

Економічний експерт Валерій Клочок переконаний, що санкційний тиск на Росію недостатній для того, щоб зупинити агресію проти України

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Головним завданням санкційного пакета Європейського Союзу проти Росії було припинити російську агресію проти України. Цього не сталось. Давайте не будемо себе дурити. За період повномасштабного вторгнення Росії до України ЄС сплатив майже $70 млрд за російський газ та нафту. Тому всі ці розмови щодо сьомого санкційного пакета просто пусті слова. Щодо восьмого пакета санкцій, то дискусії ще триватимуть. А от сьомий пакет санкцій - ні про що, як і шостий", - переконаний Клочок

Економічний експерт також наголосив, що питання Північного потоку-2 ще не закрите остаточно.

"Питання Північного потоку-2 ще остаточно не закрите. Теж саме стосується і повернення турбіни Канадою. Парламентарі Канади різко засудили рішення уряду повернути турбіни до Північного потоку-2 в Німеччину. На мою думку, премʼєр-міністр Канади Трюдо повівся, як негідник. Тут навіть слова не буду підбирати. Оскільки саме він допустив ухвалення цього рішення. Цього не можна було робити в жодному випадку. Тим більше, що Росія і так сказала, що ніякого газу в Європу не буде постачати", - додав він.

 

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