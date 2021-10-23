Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Соня Плакидюк, Даша Астаф'єва, Аніта Луценко, Ірина Данилевська, Діана Глостер і всі-всі-всі на показі Andre Tan x Катя Осадча

Соня Плакидюк, Даша Астаф'єва, Аніта Луценко, Ірина Данилевська, Діана Глостер і всі-всі-всі на показі Andre Tan x Катя Осадча

23 жовтня, 2021 субота
13:42
Суспільство

22 жовтня в Щербенко Арт Центрі український дизайнер Андре Тан та відома телеведуча Катя Осадча представили свою нову спільну колекцію одягу

В осінню капсулу під назвою Timeless увійшли затишні светри з високим горлом, трикотажні брючні костюми та кардигани на великих ґудзиках, елегантні сукні та спідниці. Не забули й про головні убори: кепі, обруч з бантом та капор - знакові аксесуари в гардеробі Каті. Це прості речі, що легко поєднуються між собою і будуть актуальні багато років, не залежно від трендів. Кольори колекції також поза часом: білий, сірий та відтінки бежевого. Велику увагу Андре та Катя приділили матеріалам, обравши ніжний шовк та м’який кашемір.

Елегантні наряди з колекції доповнювали beauty-образи від салону Kika Style:
легка укладка хвилею і макіяж з акцентом на очі. Моделі, одягнені в бежеве з ніг до голови, позували на тлі справжнього осіннього лісу, створеного спеціально з нагоди заходу флористами Fiori.

Локацію для показу - галерею - було обрано не випадково: на сукнях і светрах розцвіли мальви та волошки з картин українських художниць Тетяни Яблонської та Марії Примаченко.

"Ми з Катею багато років своєю професійною діяльністю популяризуємо Україну та українську культуру у світі. Для нас важлива національна самоідентифікація. Тому, розпочинаючи роботу над нашою новою спільною колекцією, ми вирішили звернутись до творчості двох видатних українських художниць: Тетяни Яблонської та Марії Примаченко. Принти на сукнях, светрах та кардиганах створені за мотивами їх картин. Кожна квітка у малюнку має своє значення. Наприклад, волошка в українській традиції - це символ вірності, скромності та душевної краси, а мальва - любові до рідної землі та спадщини предків. Українські жінки вишивали ці квіти на сорочках, як обереги. Це речі, що зігрівають не тільки тіло, а й душу”, - розповідає Андре Тан.

“Наша модна співпраця з Андре отримала продовження. Як і в літній капсулі, мені було важливо, щоб це були речі не на один сезон. Це стосується як дизайну, так і матеріалів. Після довгих пошуків ми втілили в колекції головний тренд цієї осені: athflow. Це поєднання спортивних елементів та вишуканих матеріалів, баланс між модою та комфортом. Для мене вже давно комфорт став чи не найголовнішим критерієм вибору повсякденного одягу. Взимку я роблю ставку на ті речі, в яких буду почуватися зручно і тепло під час перельотів і відряджень, прогулянок з дітьми та зустрічей з друзями. В нашій колекції Timeless ви знайдете універсальні речі, які підходять для всіх цих випадків, адже сучасній жінці іноді бракує часу на перевдягання”, -
ділиться Катя Осадча.

Привітати Андре і Катю з модною прем'єрою прийшли Соня Плакидюк, Даша
Астаф'єва, Юрій Горбунов, Аніта Луценко, Ірина Данилевська, Соня Забуга,
Тіна Сизонова, Поліна Неня, Діана Глостер, Олексій Гладушевський, Ольга
Джарти, Марина Боржемська, Лаура Марті, Анна Судакова, Олексій Гончаренко та інші зірки зі світу моди, спорту, і шоу-бізнесу. Після показу гості за келихом
ігристого Latinium насолоджувалися живим спілкуванням під джазові композиції
у виконанні Red Woods Trio.

Колекція Andre Tan x Катя Осадча буде представлена ​​в 40 магазинах Andre Tan
по всій Україні, а також на сайті andretan.ua вже 28 жовтня.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb 

мода
дизайнери
дизайнер
Андре Тан
Читайте також:
Василь Ломаченко
22 жовтня, 2021 п'ятниця
Ломаченко став головним претендентом на бій за титул WBC
Наталка Діденко
22 жовтня, 2021 п'ятниця
До України йде похолодання, дощі та рвучкий вітер, - синоптик Наталка Діденко
22 жовтня, 2021 п'ятниця
У Харкові введуть додаткові обмеження у громадському транспорті, - мерія
Київ
+11
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.21
    Купівля 26.21
    Продаж 26.45
  • EUR
    Купівля 30.35
    Продаж 30.76
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
23 жовтня
15:50
Галина Гатчінс
Оприлюднено подробиці загибелі українки, яку на знімальному майданчику застрелив американський актор Болдвін
15:26
Олександр Усик
Промоутер Джошуа пообіцяв Усику за реванш величезні гроші
14:59
Генрі Кіссінджер
Кіссінджер закликав до глобальної співпраці в ім'я перемоги над коронавірусом та зміною клімату
14:35
Щеплення робитимуть на усіх великих вокзалах, поштамтах та в аеропортах
14:17
Адвокатеса з Черкас продавала підробні COVID-сертифікати по 500 грн
14:00
Киянам дали тепло в оселі
13:30
Підпал будинку заступника Єрмака: затриманим оголошено підозру
13:13
В онкоцентрі окупованого Донецька пацієнт викинувся з вікна 8-го поверху, - ЗМІ
13:00
На українських АЕС виробляють безкоштовний кисень для хворих на COVID
12:40
"Білоруського Сноудена" оголосили у розшук
12:13
Рівненська та Миколаївська області переходять у червону зону
11:51
Норберт Вальтер-Бор'янс
Німецькі соціал-демократи пояснили, для чого ФРН потрібен "Північний потік-2"
11:33
На Сумщині знешкодили 50 бандитів угрупування "авторитетів" з Грузії та Росії
11:14
Ізраїль та Емірати спільно висадяться на Місяці
10:56
Усім, хто хоче постачати газ через Україну, запропоновано знижку, - Зеркаль
10:30
100 грн за годину. У "червоному" Дніпрі з'явилися персональні COVID-шопери
09:50
"Лишилося лише штрафувати за те, що ти в масці". Як білоруси реагують на скасований Лукашенком масковий режим
09:30
У Вінниці чоловік з Австрії знімав дитяче порно
09:05
Пандемія COVID в Україні: за добу - знову 23 тис. випадків. Померло - 483, щеплено - 290 тис.
08:40
Прокурори показали фото Лева Парнаса з Трампом і його родиною
08:28
Справа "вагнерівців": голова ТСК Ради Безугла анонсувала оприлюднення результатів роботи комісії "у максимальному обсязі"
Безугла відмовилася відповідати на запитання журналістки про допит учасників наради у Зеленського щодо "вагнерівців"
08:22
22 жовтня на фронті: з російського боку - 13 обстрілів, з українського - поранений та травмований
08:00
На столичній Оболоні Skoda "наздогнала" фуру DAF
07:17
Лев Парнас
Американський суд визнав винним близького до Трампа й Джуліані одесита Лева Парнаса
2021, п'ятниця
22 жовтня
22:54
Зеленський
Зеленський звинуватив Росію у "газовій агресії" проти ЄС із метою змусити відмовитися від європейських цінностей
22:33
Молдова
У Молдові через нестачу газу запровадили надзвичайний стан
21:54
Олексій Данілов
"Кількість помираючих від COVID-19 може перевалити за тисячу осіб": Данілов заявив, що Україні необхідно щепити 350-400 тис. людей на добу
21:16
"Серце розривається": актор Алек Болдвін прокоментував загибель українки, яку він застрелив на зйомках
20:42
"Окупація Криму є незаконною": Польща засудила російський перепис населення на півострові
20:04
Олексій Данілов
Данілов: Україна готова запропонувати додатковий транзит до ЄС 55 млрд кубометрів газу
19:37
Лобіювали інтереси забудовників, намагалися підкупити прокурора: СБУ викрила двох працівників ДБР, які "кришували" бізнес
18:59
"У наступній хвилі розширення": Кулеба про перспективу вступу до ЄС України, Молдови та Грузії
18:58
Арсен Аваков
Аваков про своє здоров'я після зараження коронавірусом: "Не дочекаєтесь!"
18:34
Ярослав Железняк
Депутати "Голосу" заявили про звільнення Железняка з посади голови фракції, він спростовує
18:21
Компанія "БІТ" відстояла  свої права на оренду земельної ділянки
18:09
коронавірус
У Києві в разі запровадження "червоної" зони призупинять планові госпіталізації, - КМДА
17:47
ООС
Окупанти 9 разів порушили "тишу" на Донбасі: поранено українського військового, ще один травмований
17:41
Укрзалізниця
У першу добу нових правил перевезення Укрзалізниця не пустила у потяги 175 пасажирів без COVID-документів
17:31
Єнс Столтенберг
"Немає жодної причини, чому Росія має боятися": Столтенберг про перспективу вступу України до НАТО
17:29
працевлаштування
Мінекономіки ініціювало перевірки законності працевлаштування іноземців
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV