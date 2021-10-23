Соня Плакидюк, Даша Астаф'єва, Аніта Луценко, Ірина Данилевська, Діана Глостер і всі-всі-всі на показі Andre Tan x Катя Осадча

В осінню капсулу під назвою Timeless увійшли затишні светри з високим горлом, трикотажні брючні костюми та кардигани на великих ґудзиках, елегантні сукні та спідниці. Не забули й про головні убори: кепі, обруч з бантом та капор - знакові аксесуари в гардеробі Каті. Це прості речі, що легко поєднуються між собою і будуть актуальні багато років, не залежно від трендів. Кольори колекції також поза часом: білий, сірий та відтінки бежевого. Велику увагу Андре та Катя приділили матеріалам, обравши ніжний шовк та м’який кашемір.



Елегантні наряди з колекції доповнювали beauty-образи від салону Kika Style:

легка укладка хвилею і макіяж з акцентом на очі. Моделі, одягнені в бежеве з ніг до голови, позували на тлі справжнього осіннього лісу, створеного спеціально з нагоди заходу флористами Fiori.



Локацію для показу - галерею - було обрано не випадково: на сукнях і светрах розцвіли мальви та волошки з картин українських художниць Тетяни Яблонської та Марії Примаченко.



"Ми з Катею багато років своєю професійною діяльністю популяризуємо Україну та українську культуру у світі. Для нас важлива національна самоідентифікація. Тому, розпочинаючи роботу над нашою новою спільною колекцією, ми вирішили звернутись до творчості двох видатних українських художниць: Тетяни Яблонської та Марії Примаченко. Принти на сукнях, светрах та кардиганах створені за мотивами їх картин. Кожна квітка у малюнку має своє значення. Наприклад, волошка в українській традиції - це символ вірності, скромності та душевної краси, а мальва - любові до рідної землі та спадщини предків. Українські жінки вишивали ці квіти на сорочках, як обереги. Це речі, що зігрівають не тільки тіло, а й душу”, - розповідає Андре Тан.



“Наша модна співпраця з Андре отримала продовження. Як і в літній капсулі, мені було важливо, щоб це були речі не на один сезон. Це стосується як дизайну, так і матеріалів. Після довгих пошуків ми втілили в колекції головний тренд цієї осені: athflow. Це поєднання спортивних елементів та вишуканих матеріалів, баланс між модою та комфортом. Для мене вже давно комфорт став чи не найголовнішим критерієм вибору повсякденного одягу. Взимку я роблю ставку на ті речі, в яких буду почуватися зручно і тепло під час перельотів і відряджень, прогулянок з дітьми та зустрічей з друзями. В нашій колекції Timeless ви знайдете універсальні речі, які підходять для всіх цих випадків, адже сучасній жінці іноді бракує часу на перевдягання”, -

ділиться Катя Осадча.



Привітати Андре і Катю з модною прем'єрою прийшли Соня Плакидюк, Даша

Астаф'єва, Юрій Горбунов, Аніта Луценко, Ірина Данилевська, Соня Забуга,

Тіна Сизонова, Поліна Неня, Діана Глостер, Олексій Гладушевський, Ольга

Джарти, Марина Боржемська, Лаура Марті, Анна Судакова, Олексій Гончаренко та інші зірки зі світу моди, спорту, і шоу-бізнесу. Після показу гості за келихом

ігристого Latinium насолоджувалися живим спілкуванням під джазові композиції

у виконанні Red Woods Trio.



Колекція Andre Tan x Катя Осадча буде представлена ​​в 40 магазинах Andre Tan

по всій Україні, а також на сайті andretan.ua вже 28 жовтня.





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