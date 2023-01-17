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Соратник Януковича, який зрадив Україну після анексії Криму, став мером російського Бєлгорода

17 січня, 2023 вiвторок
20:16
війна з Росією Кримський зрадник Демидов став мером Бєлгорода

Колишній депутат від "Партії регіонів" в Армянській міській раді Валентин Демидов став мером російського міста Бєлгород

Про це повідомляє російське видання Бел.ru

Демидова обрали мером 33 з 36 депутатів міської ради.

У 2002 році Демидов пішов у політику і став депутатом міськради українського Армянська у Криму.

Потім він вступив у "Партію регіонів", а 2007-го став міським головою Армянська. У 2014 році зрадив Україну і перебував на цій посаді понад рік після анексії Криму – до червня 2015 року.

У 2017 році працював в адміністрації Севастополя, у команді теперішнього губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

У вересні 2020 року Валентина Демидова призначили заступником голови адміністрації Сімферополя, у лютому 2021 року — т.в.о. градоначальника, а вже навесні за результатами конкурсу він офіційно став мером цього міста. Запам'ятався конфліктом з окупаційним ставлеником РФ у Криму Сергієм Аксьоновим, через який був змушений залишити посаду.

Після російського широкомасштабного вторгнення в Україну, у лютому 2022 року Демидов почав працювати в Бєлгороді. Починав як радник губернатора Гладкова, потім перейшов на роботу до міської адміністрації, де став першим заступником мера міста.

31 жовтня губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що голова адміністрації Бєлгорода Антон Іванов написав заяву про звільнення, його обов'язки виконуватиме перший заступник Валентин Демидов.

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Партія регіонів
Крим
колаборанти
Бєлгород
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