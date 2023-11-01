Соціологи в РФ заявили, що 70% росіян готові підтримати рішення Путіна про припинення війни з Україною

Про це пише російське видання "Медуза", соцопитування провів "Левада-центр".

Респонденти були поділені на дві рівні групи. Першу запитали: "Якби цього тижня Володимир Путін вирішив припинити військовий конфлікт з Україною, ви б підтримали чи не підтримали це рішення?"

Відповіді:

37% - безперечно підтримаю

33% - швидше підтримаю

12% - безумовно не підтримаю

9% - швидше не підтримаю

9% - важко відповісти

Другу групу респондентів запитали, чи готові вони до припинення війни, якщо Україні повернуть тимчасово окуповані території.

Відповіді:

16% - безперечно підтримаю

18% - швидше підтримаю

19% - швидше не підтримаю

38% - безумовно не підтримаю

10% - важко з відповіддю

Росіян також запитали, чи слід розпочати мирні переговори. Натомість більша частина респондентів відповіли, що вони виступають за переговори.

Три чверті опитаних заявили, що підтримують "дії російських збройних сил в Україні". Серед респондентів у віковій групі 18-24 років про це заявили 62%, віком від 55 років - 82%.