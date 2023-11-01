Соціологи в РФ заявили, що 70% росіян готові підтримати рішення Путіна про припинення війни з Україною
За соціологічним опитуванням, 70% росіян готові підтримати припинення війни, якщо так вирішить лідер терористичної країни Володимир Путін
Про це пише російське видання "Медуза", соцопитування провів "Левада-центр".
Респонденти були поділені на дві рівні групи. Першу запитали: "Якби цього тижня Володимир Путін вирішив припинити військовий конфлікт з Україною, ви б підтримали чи не підтримали це рішення?"
Відповіді:
- 37% - безперечно підтримаю
- 33% - швидше підтримаю
- 12% - безумовно не підтримаю
- 9% - швидше не підтримаю
- 9% - важко відповісти
Другу групу респондентів запитали, чи готові вони до припинення війни, якщо Україні повернуть тимчасово окуповані території.
Відповіді:
- 16% - безперечно підтримаю
- 18% - швидше підтримаю
- 19% - швидше не підтримаю
- 38% - безумовно не підтримаю
- 10% - важко з відповіддю
Росіян також запитали, чи слід розпочати мирні переговори. Натомість більша частина респондентів відповіли, що вони виступають за переговори.
Три чверті опитаних заявили, що підтримують "дії російських збройних сил в Україні". Серед респондентів у віковій групі 18-24 років про це заявили 62%, віком від 55 років - 82%.
- У вересні виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко зазначив, що 25% росіян хочуть бачити нового президента РФ.
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