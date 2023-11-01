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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Соціологи в РФ заявили, що 70% росіян готові підтримати рішення Путіна про припинення війни з Україною

Соціологи в РФ заявили, що 70% росіян готові підтримати рішення Путіна про припинення війни з Україною

1 листопада, 2023 середа
18:35
Війна з Росією путін

За соціологічним опитуванням, 70% росіян готові підтримати припинення війни, якщо так вирішить лідер терористичної країни Володимир Путін

Про це пише російське видання "Медуза", соцопитування провів "Левада-центр".

Респонденти були поділені на дві рівні групи. Першу запитали: "Якби цього тижня Володимир Путін вирішив припинити військовий конфлікт з Україною, ви б підтримали чи не підтримали це рішення?"

Відповіді:

  • 37% - безперечно підтримаю
  • 33% - швидше підтримаю
  • 12% - безумовно не підтримаю
  • 9% - швидше не підтримаю
  • 9% - важко відповісти

Другу групу респондентів запитали, чи готові вони до припинення війни, якщо Україні повернуть тимчасово окуповані території.

Відповіді:

  • 16% - безперечно підтримаю
  • 18% - швидше підтримаю
  • 19% - швидше не підтримаю
  • 38% - безумовно не підтримаю
  • 10% - важко з відповіддю

Росіян також запитали, чи слід розпочати мирні переговори. Натомість більша частина респондентів відповіли, що вони виступають за переговори.

Три чверті опитаних заявили, що підтримують "дії російських збройних сил в Україні". Серед респондентів у віковій групі 18-24 років про це заявили 62%, віком від 55 років - 82%.

  • У вересні виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко зазначив, що 25% росіян хочуть бачити нового президента РФ.
Суспільство
Україна
Росія
Володимир Путін
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