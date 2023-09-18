Соус песто. Пропонуємо цікавий і простий рецепт
Соус песто - це відомий італійський смаколик із яскраво вираженим смаком
Інгредієнти для соусу песто:
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зелений базилік – 100 г
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оливкова олія – 150 мл
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сир пармезан – 50 г
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кедрові горіхи – 30 г
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часник – два зубчики
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сіль та чорний перець (за смаком)
Покроковий спосіб приготування соусу песто:
- миємо базилік
- видаляємо жорсткі частини стебел
- нарізаємо грубо листя
- чистимо та подрібнюємо часник
Фото: Getty Images
- натираємо пармезан на дрібній тертці
- обсмажуємо горіхи на середньому вогні на сухій сковорідці
- кладемо базилік, часник і дрібку солі у ступку
- подрібнюємо, додаючи невеликими порціями олію
- додаємо горіхи
- знову подрібнюємо суміш
- вливаємо все масло, що залишилося
- додаємо в песто тертий пармезан
- перчимо
- солимо
- зберігаємо песто в холодильнику не довше тижня.
Смачного!
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