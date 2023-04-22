Союзники схиляються до гібридного трибуналу над Путіним, - DW
Захід схиляється до створення гібридного трибуналу для переслідування відповідальних у злочині агресії проти України. Процедура передбачатиме поєднання юрисдикції України та процес на основі міжнародного права
Про це пише видання DW.
Високопосадовці у Брюсселі розповіли DW, що союзники України все ж схиляються до того, що найбільш реалістичним є сценарій створення гібридного трибуналу, аби притягти РФ до відповідальності за скоєні злочини.
Чиновник у ЄС, який забажав залишитися анонімним, уточнив, що, за оцінками експертів Європейського Союзу в галузі міжнародного права, міжнародний трибунал на основі української юрисдикції – це найбільш ймовірний варіант здійснення правосуддя в даному випадку.
"Трибунал слугуватиме політичному імперативу, який полягає у притягненні до відповідальності", - сказав чиновник, додавши, що для ЄС дуже важливо, щоб Україна ратифікувала Римський статут.
Як наголосили у Єврокомісії, для створення як гібридного трибуналу, так і спеціального міжнародного трибуналу потрібна потужна підтримка ООН.
Це пов'язане з тим, що за злочини агресії відповідає найвище політичне та військове керівництво Росії. Але воно має міжнародний імунітет, а отже для такого трибуналу необхідно зняти імунітет, наприклад, із глави держави-агресора, глави його уряду та міністра закордонних справ.
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- 24 березня стало відомо, що лідери ЄС підтримали ідею стосовно створення правового механізму, який притягне російське керівництво до відповідальності за воєнні злочини проти України.
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