SpaceX спільно з канадським стартапом планує запустити запустити в космос супутник для трансляції реклами
SpaceX спільно з канадським стартапом Geometric Energy Corporation (GEC) планує запустити у космос супутник для трансляції реклами
Про це пише Daily Mail.
Згідно з повідомленням, SpaceX спільно зі стартапом GEC наступного року планує запустити у космос супутник для трансляції реклами на платформі Twitch та на YouTube.
Так, GEC відправить на ракеті Falcon 9 супутник CubeSat, на одній стороні якого буде рекламний банер. На супутнику також буде прикріплений монопод, який зніматиме банер і транслюватиме його зображення на Землю.
Очікується, що реклмодавці платитимуть за розміщення реклами криптовалютою. Для розміщення реклами будуть необхідні п'ять токенів, які відповідатимуть за координати, якскравість, колір і час розміщення.
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