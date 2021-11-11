SpaceX відправила на МКС четвертий екіпаж астронавтів
Компанія SpaceX відправила чотирьох астронавтів до Міжнародної космічної станції в рамках місії "Crew-3"
Про це передає NASA.
Космічний корабель Crew Dragon Endurance компанії SpaceX з чотирма астронавтами на борту стартував з Космічного центру Кеннеді НАСА, США.
До складу екіпажу Crew Dragon-3 входять астронавти NASA Раджа Чарі (командир місії), Том Маршберн (пілот) та Кайла Беррон, астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Маттіас Маурер.
Ця місія стала четвертим польотом SpaceX у космос.
У компанії зазначають, що астронавти прибудуть на Міжнародну космічну станцію, де проведуть шість наступних місяців і займатимуться науковими дослідженнями у галузі біології, медицини, навігації.
- Нагадаємо, попередня команда чотирьох астронавтів успішно приземлилася в Мексиканській затоці в іншій капсулі Crew Dragon.
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