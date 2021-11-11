SpaceX відправила на МКС четвертий екіпаж астронавтів

Про це передає NASA.



Космічний корабель Crew Dragon Endurance компанії SpaceX з чотирма астронавтами на борту стартував з Космічного центру Кеннеді НАСА, США.

До складу екіпажу Crew Dragon-3 входять астронавти NASA Раджа Чарі (командир місії), Том Маршберн (пілот) та Кайла Беррон, астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Маттіас Маурер.

Ця місія стала четвертим польотом SpaceX у космос.

У компанії зазначають, що астронавти прибудуть на Міжнародну космічну станцію, де проведуть шість наступних місяців і займатимуться науковими дослідженнями у галузі біології, медицини, навігації.





Нагадаємо, попередня команда чотирьох астронавтів успішно приземлилася в Мексиканській затоці в іншій капсулі Crew Dragon.

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