Спеціальний трибунал або ізраїльський досвід не дадуть уникнути відповідальності військовим злочинцям РФ - адвокат
Військові злочинці РФ за поточними нормами міжнародного права є злочинцями, нератифікація Росією Римського статуту не дадуть уникнути відповідальності, буде створено спеціальний трибунал або є другий варіант - ізраїльський досвід
Про правові механізми та досвід Ізраїлю щодо покарання військових злочинців розповів Микола Полозов, адвокат в етері Еспресо TV
Адвокат пояснив: "Військові злочини РФ, починаючи від головнокомандувача Путіна до останнього солдата, що виконував злочинний наказ і розстрілював мирних жителів у Бучі - всі ці люди за поточними нормами міжнародного права є злочинцями та підлягають безумовному засудженню. Росія не ратифікувала Римський статут, за яким міжнародний кримінальний суд зараз веде свої розслідування, але це не значить, що вони уникнуть відповідальності. В такому випадку, передбачено створення спеціального трибуналу, який буде оцінювати злочину роль кожного учасника цього злочинного ланцюжка, від путіна до останнього солдата. Буде визначати індивідуальну відповідальність кожного і, відповідно, кожний понесе покарання. І є другий варіант це досвід Ізраїлю, коли нацистських злочинців або терористів, що вбивали ізраїльтян на олімпіаді у Мюнхені, просто відловлювали й вбивали по всьому світу. До кого не дістанеться трибунал, я впевнений, що ці люди понесуть покарання іншим чином. "
- Нагадаємо, 3 квітня Олег Рибачук, політик та громадський діяч про неминучість притягнення до відповідальності за злодійства окупантів: "Звірів до відповідальності, вермахт такого не творив".
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