Спецпризначенці Нацгвардії показали знищення на Донбасі групи спостереження та техніки окупантів
Воїни загону спецпризначення Національної гвардії України на Донбасі знищили групу спостереження та техніку російських загарбників
Про це інформує в телеграмі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Бійці загону спецпризначення Національної гвардії знищила групи спостереження росіян у Донецькій області та їхню техніку", - йдеться в повідомленні.
Рашисти облаштовували місце спостереження та ведення розвідки.
"Гвардійці виявили їх пересування та влаштували їм засідку. Після точної роботи снайперів, спецпризначенці НГУ за лічені хвилини добили ворога щільним вогнем з АГС, ПТРК "Корсар" та стрілецької зброї", - додали у відомстві.
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