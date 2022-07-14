Про це інформує в телеграмі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Бійці загону спецпризначення Національної гвардії знищила групи спостереження росіян у Донецькій області та їхню техніку", - йдеться в повідомленні.

Рашисти облаштовували місце спостереження та ведення розвідки.

"Гвардійці виявили їх пересування та влаштували їм засідку. Після точної роботи снайперів, спецпризначенці НГУ за лічені хвилини добили ворога щільним вогнем з АГС, ПТРК "Корсар" та стрілецької зброї", - додали у відомстві.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb