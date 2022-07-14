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Спецпризначенці Нацгвардії показали знищення на Донбасі групи спостереження та техніки окупантів

14 липня, 2022 четвер
16:16
війна з Росією підбита російська бронетехніка

Воїни загону спецпризначення Національної гвардії України на Донбасі знищили групу спостереження та техніку російських загарбників

Про це інформує в телеграмі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Бійці загону спецпризначення Національної гвардії знищила групи спостереження росіян у Донецькій області та їхню техніку", - йдеться в повідомленні.

Рашисти облаштовували місце спостереження та ведення розвідки.

"Гвардійці виявили їх пересування та влаштували їм засідку. Після точної роботи снайперів, спецпризначенці НГУ за лічені хвилини добили ворога щільним вогнем з АГС, ПТРК "Корсар" та стрілецької зброї", - додали у відомстві.

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російська армія
Нацгвардiя
окупанти
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