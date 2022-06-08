Про це повідомило Держспецзв'язку у телеграм.

"Спецслужби рф намагаються залякувати українських військовослужбовців, розсилаючи на особисті телефонні номери письмові повідомлення з погрозами. У них лунають заклики зрадити присязі, скласти зброю, здаватися в полон або перейти на бік ворога", - повідомляє відомство з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

У тексті погроз йдеться про нібито точне встановлення місцезнаходження особи, якій надійшло вказане повідомлення. Зазначається, що у випадку продовження служби по місцях проживання власника телефону та його сім'ї буде завдано точних ракетних ударів, зазначає відомство.

Росія підсилює погрози вказівками персональних даних (прізвища та імені особи, коду платника податків, місця реєстрації та інколи даними щодо чисельності та складу сім'ї), але у Держспецзв'язку кажуть, що жодними діями такі погрози не підкрімлюються і є прикладом психологічної атаки для дестабілізації ситуації.

При чому, нерідко загарбники апелюють до застарілих даних.

Розсилка йде через SMS, а також через мобільні месенджери: телеграм, вайбер, сігнал або ватсап, додають у відомстві.

Ці погрози спрямовані в першу чергу на те, щоб дестабілізувати морально психологічний клімат у підрозділах Сил оборони України, посіяти сумніви та знизити бойовий дух, пояснюють у відопстві.

"Подібні дії ворога є одним із видів психологічної атаки, яка не підкріплюється жодними конкретними діями. Довіряйте тільки перевіреним джерелам", - закликає Держспецзв'язку.