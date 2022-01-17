Спілка українських підприємців пропонує на півроку відстрочити штрафи за незастосування РРО

Про це голова СУП Катерина Глазкова заявила в ефірі програми "Еспресо: Капітал з Андрієм Яніцьким" на Еспресо.TV.



"Враховуючи чутливість цього питання, важливість позитивного результату на початку впровадження цих систем, слід піти назустріч підприємцям та скасувати ці штрафи за помилки, які виникають або за неможливість працювати в цій системі", – сказала Глазкова.



На її думку, підприємці не змогли виконати вимогу встановити або почати застосовувати РРО з 1 січня у тому числі й через неготовність систем.



"Система не спрацювала з усіх боків. Не можна говорити, що тільки підприємці в останній момент почали реєструвати свої програмні РРО або системи були не готові, хоча це теж факт. Навіть розробники це визнають. Ми маємо багато скарг, що підприємцям не вдалося вчасно зареєструватися", – поясила Глазкова.



Відстрочити застосування штрафів до таких фізосіб-підприємців СУП пропонує на півроку.



"Ми запропонували на півроку, але готові розглядати будь-які варіанти. І ми вже звернулися з відповідним листом і до податкової, і до Міністерства фінансів, і до голови профільного комітету Верховної Ради Данила Гетманцева також", – вказала очільниця бізнес-асоціації.

Нагадаємо, з 1 січня закон зобов’язує ФОПів 2-4 групи застосовувати РРО при розрахункових операціях. ​​Через ажіотаж, зокрема, приватний сервіс програмного РРО Checkbox почав повідомляти про масові збої.

Як заявляв голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, Верховна Рада може до 1 лютого відстрочити штрафи для фізичних осіб-підприємців за незастосування касових апаратів.