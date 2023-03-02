Співзасновник "Монобанку" закликав українських підприємців вкладати гроші у виробництво високоточної зброї

"Та війна, що триває в Україні – це нове явище в історії ведення військових дій. Такого масштабу і потужності застосування артилерії, дронів та засобів РЕБ ніколи раніше не було. Влітку тривалість життя одного безпілотника в середньому була 15-20 вильотів. Зараз просто неймовірна щільність і вогневого ураження, і використання засобів РЕБ. Тому сьогодні тривалість життя БПЛА на фронті – це 3, максимум 5 вильотів. Тобто група БПЛА повинна мати щонайменше 6 апаратів для того, щоб не сидіти без роботи. І таке постачання повинно йти безперервно. Ми думали влітку та ще восени, що нам такі темпи виробництва достатні, але у зв’язку з тим, що бойові дії посилились, ми вже бачимо, що не вистачає тих потужностей, на які ми розраховували і під що закуповували наше обладнання. Тобто я придбав 5 ліній виробництва, а треба було 10. Ми постійно рухаємося вперед, і супротивник рухається, але ми повинні рухатися швидше. Адже відсутність БПЛА, відсутність дронів – прямо пропорційна втратам наших бійців", - зазначив Володимир Яценко.

Він наголосив, що в України є все, щоб перемогти ворога у гонці озброєнь, адже у нас є фахівці, гроші та доступ до міжнародних ринків продукції військового та подвійного призначення, зокрема, сучасних мікрочипів, потрібна лише енергія українських підприємців та сприяння влади.

"На відміну від ворога, в Україні є дуже потужні горизонтальні зв’язки. Це коли ми маємо можливість отримувати зворотній зв’язок безпосередньо від групи, яка використовує наш БПЛА. Ми бачимо недоліки і майже онлайн їх виправляємо. Ми також працюємо з потужною групою при Міністерстві цифрової трансформації, яка веде таку ідеологічну роботу з приводу того, куди нам рухатися далі. І є також підрозділи Міністерства оборони, які теж спілкуються з нами і кажуть, що їм потрібно", - зазначив Володимир Яценко.

На думку розробника, Україна повинна перейти від гаражного виробництва безпілотників до промислового, і для цього потрібно дати українським підприємцям, котрі мають ресурси, можливості для розробки, зокрема, спеціальну систему ліцензування, щоб вони могли купити необхідне обладнання, створити промислове виробництво за кордоном, яке після перемоги релокують до України.

"Тоді одразу після перемоги ми станемо державою, яка має надсучасне виробництво тих чи інших видів озброєння. Це дуже цікава тема, яка може вивести Україну у першу лігу світових виробників зброї. Закликаю всіх небайдужих підприємців – десь поряд з вами знаходяться наші українські "стіви джобси", які у гаражах створюють доволі цікаві речі. Подивіться та підтримайте їх. Україна, на відміну від країни-агресора росії, має можливість купувати надсучасне обладнання, надсучасні мікрочипи та все, що необхідно для створення сучасної зброї. Потрібна тільки енергія наших підприємців", - закликав Володимир Яценко.

