Про це Єлизавета Зайцева сказала в інтервʼю Аліні Доротюк.

Українська акторка обурена, що серіал "Будиночок на щастя", в якому знялась Галина Безрук, зараз транслюють на "Новому каналі". Актриса вважає, що українським артистам, які обрали Росію, живуть і працюють в країні-агресорці, не місце на українському телебаченні. Зайцева зауважила, що розуміє, що на виробництво цього медіапродукту були витрачені кошти, утім, транслювати серіали та фільми з акторами, які не підтримують Україну, неприпустимо.

"Ця людина підтримує війну. Ця людина знаходиться на території Російської Федерації, сплачує податки, спонсорує цю війну. Що тут ще потрібно? Мене це обурює. Я не розумію, а навіщо хлопці наші гинуть? Чому діти гинуть? Щоб потім Галю Безрук показували на "Новому каналі"?", - наголосила Зайцева.

Відповідаючи на питання журналістки, як Україні взаємодіяти з такими артистами, актриса серіалу "Люся Інтерн" зазначила, що їм потрібно заборонити вʼїзд в Україну.

"Не пускати на територію України більше ніколи, забрати громадянство. У всіх, хто у нас там є: Регіна Тодоренко, Ані Лорак усілякі. Все, нехай там залишаються. Це їхній вибір", – додала Зайцева.

Днями українська актриса Галина Безрук, яка знялась в серіалах "Останній москаль" та "Слуга народу", дала інтервʼю російському пропагандистському виданню та розповіла, що залишилась жити в Росії, адже обрала не батьківщину, а родину