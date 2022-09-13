Про це в ефірі Еспресо сказав історик Сергій Громенко.

"Я сподіваюся, що ця війна - це були б остаточні, ультимативні ліки проти зарази "русского міра". До 2014 року, очевидно, третина українців точно так чи інакше симпатизувала Росії і бачила в ній, союзника, партнера і тому подібне. Хтось же голосував за комуністів, Януковича, ОПЗЖ. Навіть коли в 2014 почались бойові дії - був окупований Крим і Донбас, кількість проросійськи та прорадянські налаштованих українців зменшилась, але не радикально", - розповів він.

За його словами, приблизно десь 20% так і залишались прихильниками східного вектора інтеграції.

"24 лютого 2022 року проросійський порядок денний назавжди просто перестав бути для України актуальним і це я вважаю найважливішим з усіх наслідків цієї війни. Те, що ми перестали смикатися. Тепер орієнтація на Росію завжди буде пов'язана з певною небезпекою для тих, хто буде висловлювати такі сподівання. Тепер вектор розвитку країни винятково західний", - підсумував Громенко.