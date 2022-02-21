Сполучені Штати попередили ООН про розробку Росією "розстрільних" списків на випадок нового вторгнення в Україну, Кремль назвав це "фейком"

Про це пише The Washington Post.



У списки включено російських та білоруських опозиціонерів, журналістів, антикорупційних активістів, а також "вразливі групи населення".



Наголошується, що в ці списки включено російських та білоруських опозиціонерів, які живуть в Україні, журналістів, антикорупційних активістів, а також "вразливі групи населення", – представників ЛГБТ, релігійних і етнічних меншин.



За даними видання, російські сили планують широкомасштабні порушення прав людини: тортури, необґрунтовані затримання і викрадення мирних жителів.



"У нас є достовірна інформація про те, що російські війська, швидше за все, будуть застосовувати смертоносні заходи для розгону мирних протестів або іншим чином протидіяти мирним проявів можливого опору з боку цивільного населення", – йдеться у повідомленні.



Зазначається, що справжність листа підтвердили три американські чиновники.



При тому прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "фейком" твердження Вашингтона, що РФ складає списки українців, які мають бути вбиті або відправлені до таборів у разі вторгнення в Україну.



"Це абсолютна брехня. Мені відомо, що це абсолютна вигадка. Такого списку не існує. Це фейк", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомили, що окупанти планують кампанію арештів і вбивств в Україні після вторгнення. Під загрозою опиняться відомі політичні опоненти, антикорупційні активісти, білоруські та російські дисиденти, які живуть у вигнанні.