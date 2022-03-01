Сповіщає про небезпеку в певному регіоні: в Україні з'явився застосунок "Повітряна тривога"

Про це пише Укрінформ.



Застосунок можна завантажити в Google Play Market та AppStore. Він не вимагає реєстрації, не збирає персональних даних і не зберігає геолокацію.



"Повітряна тривога" максимально гучно повідомляє про повітряну, хімічну, техногенну або інші види тривог системи цивільної оборони навіть у беззвучному або сплячому режимі телефона.



У застосунку вже є Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька області.

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